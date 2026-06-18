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Pisces horoscope 21 june 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा लाएगा दांपत्य में मधुरता और व्यापारिक साझेदारी में लाभ

Meen Rashifal: मीन राशि के जातकों के लिए आज दोपहर तक छठे भाव का चंद्रमा कार्यकुशलता और दिनचर्या को मजबूत करेगा. इसके बाद सप्तम भाव में गोचर होने से व्यापारिक साझेदारियों और वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी.

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Pisces horoscope 21 june 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा लाएगा दांपत्य में मधुरता और व्यापारिक साझेदारी में लाभ
मीन राशि: व्यवस्थित कार्यप्रणाली और मधुर संबंधों से सुखद वातावरण

Pisces horoscope 21 June 2026 meen rashi: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कार्यकुशलता, संबंधों में सामंजस्य और व्यावहारिक उपलब्धियों का संकेत लेकर आएगा. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जिससे दैनिक कार्य, स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी.

करियर और व्यापार

सुबह का समय अधूरे कार्यों को पूरा करने और दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में दक्षता दिखाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होंगे. दोपहर 3:40 बजे के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेंगे. इससे साझेदारी, व्यापार और सामाजिक संबंधों से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो जाएंगे. कार्यस्थल पर दूसरों के साथ समन्वय बनाकर चलना सफलता दिला सकता है. जो लोग व्यवसाय में साझेदारी करते हैं, उन्हें सहयोगियों का समर्थन मिलेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित जातकों को किसी रोचक व्यक्ति से परिचय होने की संभावना है. पुराने मतभेदों को सुलझाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मनोबल को मजबूत बनाएगा. किसी संयुक्त योजना या साझेदारी से भविष्य में बड़ा लाभ मिलने की संभावना बन रही है.

स्वास्थ्य

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि आय और खर्च दोनों पक्ष सक्रिय रह सकते हैं. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास और अनुशासन से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही से बचना आवश्यक रहेगा, क्योंकि छोटी समस्या को अनदेखा करना आगे चलकर असुविधा बढ़ा सकता है.

उपायः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें तथा ॐ श्रीं नमः मंत्र का 108 बार जप करें. इसके अतिरिक्त किसी मंदिर में पीले फल या मीठे चावल का दान करें.

शुभ रंगः समुद्री हरा.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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