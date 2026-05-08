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Libra horoscope 20 june 2026: एकादश भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा सामाजिक संपर्क और खोलेगा नए आर्थिक स्रोत

Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों को आज चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर बेहतरीन सामाजिक नेटवर्किंग और आर्थिक लाभ के अवसर देगा. किसी मित्र के माध्यम से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

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Libra horoscope 20 june 2026: एकादश भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा सामाजिक संपर्क और खोलेगा नए आर्थिक स्रोत
तुला राशि: कूटनीतिक कुशलता और नेटवर्किंग से मिलेगी बड़ी सफलता

Libra horoscope 20 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर तुला राशि के लिए सामाजिक संपर्क, नेटवर्किंग और लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का संकेत देता है. दिन की शुरुआत सक्रियता और लोगों से जुड़ने की इच्छा के साथ होगी.

करियर और व्यापार

किसी मित्र, सहयोगी या पुराने संपर्क से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो आगे चलकर लाभ का कारण बनेगी. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क पर जोर रहेगा. आपकी कूटनीतिक क्षमता स्थितियों को संतुलित रखने में मदद करेगी. दोपहर के बाद परिस्थितियां अधिक अवसरपूर्ण बनेंगी. किसी समूह, संगठन या परियोजना से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए नए क्लाइंट और नेटवर्क बढ़ाने का समय रहेगा. कोई लंबित कार्य पूरा होने की संभावना है जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

परिवार और प्रेम

परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और किसी छोटी योजना पर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में हल्कापन और खुशी का वातावरण रहेगा. साथी के साथ बातचीत बढ़ेगी और गलतफहमियां कम होंगी. अविवाहित लोगों को किसी मित्र के माध्यम से नया परिचय मिल सकता है.

स्वास्थ्य

आर्थिक पक्ष में सुधार के संकेत हैं. किसी छोटे लाभ या नए स्रोत की शुरुआत हो सकती है, हालांकि सामाजिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहेगा.

उपायः मां लक्ष्मी की आराधना करें और ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप करें. सफेद मिठाई, चावल या सुगंधित वस्तुओं का दान करें.

शुभ रंगः गुलाबी.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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