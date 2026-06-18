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Pisces horoscope 20 june 2026: छठे भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा कामकाज की व्यस्तता और दिलाएगा नियमित लाभ

Meen Rashifal: मीन राशि के जातकों को आज छठे भाव का चंद्रमा दिनचर्या को व्यवस्थित करने और कठिन कार्यों को सहकर्मियों की मदद से पूरा करने की शक्ति देगा. आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी.

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Pisces horoscope 20 june 2026: छठे भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा कामकाज की व्यस्तता और दिलाएगा नियमित लाभ
मीन राशि: समय प्रबंधन और व्यवस्थित कार्यप्रणाली से बढ़ेगा मानसिक संतोष

Pisces horoscope 20 June 2026 meen rashi: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर मीन राशि के लिए कार्य, जिम्मेदारी और दिनचर्या को व्यवस्थित करने वाला समय लेकर आया है. दिन की शुरुआत व्यस्तता और कार्यों की सूची के साथ हो सकती है. आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने की आवश्यकता होगी.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ सकती है, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलने से कठिन कार्य आसान बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए जिम्मेदारियों में वृद्धि संभव है, लेकिन साथ ही प्रदर्शन सुधारने का अवसर भी मिलेगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नियमित ग्राहकों से लाभ और कार्यप्रणाली में सुधार के संकेत हैं. किसी पुराने कार्य को पूरा करने का अवसर मिल सकता है जिससे मानसिक संतोष मिलेगा. अनुशासन और योजना बनाकर काम करने से सफलता सुनिश्चित होगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा और घर के लिए किसी छोटे कार्य की योजना बन सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक समझ बढ़ेगी और आप अपने साथी के साथ संतुलित समय बिताएंगे. रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आज नई प्रेरणा मिल सकती है.

स्वास्थ्य

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य के मामले में दिन में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मानसिक थकान से बचने की आवश्यकता होगी. यात्रा या बाहरी कार्यों के दौरान थोड़ी सावधानी रखना आवश्यक होगा.

उपायः भगवान विष्णु का पूजन करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें. सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. समय पर भोजन और पर्याप्त नींद को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

शुभ रंगः समुद्री हरा.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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