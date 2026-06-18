विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius horoscope 20 june 2026: नवम भाव का चंद्रमा भाग्य में लाएगा तेजी और दूरस्थ क्षेत्रों से दिलाएगा लाभ

Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर उत्साह और नई दिशा प्रदान करेगा. शिक्षा, मीडिया और यात्रा से जुड़े जातकों के लिए बड़ी सफलता के योग हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius horoscope 20 june 2026: नवम भाव का चंद्रमा भाग्य में लाएगा तेजी और दूरस्थ क्षेत्रों से दिलाएगा लाभ
धनु राशि: भाग्य का साथ और सकारात्मक ऊर्जा खोलेगी प्रगति के नए द्वार

Sagittarius horoscope 20 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर धनु राशि के लिए उत्साह, विस्तार और नई दिशा देने वाला समय लेकर आया है. दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ होगी. आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. किसी नए विचार या योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा. दोपहर बाद परिस्थितियां और अधिक अनुकूल होती जाएंगी. शिक्षा, प्रशिक्षण, यात्रा, media या ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को किसी नए अवसर का संकेत मिल सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क और दूरस्थ स्थानों से लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन किसी सदस्य के साथ विचार साझा करने से मन हल्का होगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी और आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया परिचय दिलचस्प साबित हो सकता है जो आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

स्वास्थ्य

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित और प्रगतिशील रहेगा. किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिल सकता है, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, विशेषकर यात्रा या मनोरंजन से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ऊर्जावान रहेगा, बस अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें.

उपायः भगवान विष्णु की आराधना करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें. धार्मिक पुस्तकों का दान करें. सकारात्मक लोगों की संगति आपके लिए लाभकारी रहेगी.

शुभ रंगः पीला.

लेखक के बारे में
img
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sagittarius Astrology, Dhnau Rashifal, Sagittarius Horoscope 20 June 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com