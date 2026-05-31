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Capricorn horoscope 16 June 2026: छठे भाव का चंद्रमा अनुशासन, प्रबंधन और बैंकिंग कार्यों में सफलता दिलाएगा

Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज छठे भाव का चंद्रमा नौकरीपेशा जातकों को बड़ी जिम्मेदारी दिलाएगा. अनुशासन और बेहतर धन प्रबंधन से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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Capricorn horoscope 16 June 2026: छठे भाव का चंद्रमा अनुशासन, प्रबंधन और बैंकिंग कार्यों में सफलता दिलाएगा
कार्यकुशलता और जिम्मेदारी से महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे होंगे.

Capricorn horoscope 16 June 2026 makar rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन में कार्यकुशलता, अनुशासन और दैनिक जिम्मेदारियों का महत्व बढ़ेगा. आज का दिन आपको अपने कार्यों को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा. सुबह से ही व्यस्तता बनी रह सकती है.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को ऐसा कार्य सौंपा जा सकता है जिसमें धैर्य और सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता हो. जो लोग प्रशासन, प्रबंधन, तकनीकी सेवा, बैंकिंग या संगठित क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर सेवा में सुधार करना लाभदायक रहेगा. नियमित आय के साथ खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन संतोष देगा. घर के सदस्य आपकी सलाह पर भरोसा कर सकते हैं. परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपकी भागीदारी से लिया जा सकता है. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ सहयोगपूर्ण वातावरण दिन को सुखद बनाएगा.

स्वास्थ्य

आज किसी भी खरीदारी से पहले उसकी उपयोगिता पर विचार करना उचित रहेगा. धन प्रबंधन में आपकी व्यावहारिक सोच लाभदायक सिद्ध होगी. स्वास्थ्य के मामले में कार्यभार अधिक होने के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करना आवश्यक रहेगा.

उपायः आज जंक फूड से दूरी बनाएं. किसी जरूरतमंद को उपयोगी वस्तु या अनाज दान करें.

शुभ रंगः गहरा हरा और स्लेटी (ग्रे).

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