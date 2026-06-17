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Delhi Metro Phase 4 Update: 6 महीने में बदल जाएगी दिल्ली की रफ्तार! खुलने वाले हैं ये नए मेट्रो स्टेशन,आपका इलाका है या नहीं

Delhi Metro Phase 4 Update: अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और रोजमर्रा के ट्रैफिक जाम से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आइए विस्तार से जानते हैं कि फेज 4 का रूट मैप क्या है, इससे आपके कितने घंटों की बचत होगी, और समाज के अलग अलग वर्गों को इसका क्या सीधा फायदा मिलने वाला है.

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Delhi Metro Phase 4 Update: 6 महीने में बदल जाएगी दिल्ली की रफ्तार! खुलने वाले हैं ये नए मेट्रो स्टेशन,आपका इलाका है या नहीं
दिल्ली मेट्रो फेज 4 अपडेट: 30 मिनट में सफर, ये नए रूट और स्टेशन आपके काम आएं
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Delhi Metro Phase 4 Update: दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो (DMRC) अपने चौथे चरण (Phase 4) के साथ एक बार फिर राजधानी की रफ्तार बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है. फेज 4 के तीन प्रायोरिटी कॉरिडोर्स-  जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग (Janakpuri West to RK Ashram Metro), मजलिस पार्क से मौजपुर (Aerocity-Tughlakabad Metro Line), और तुगलकाबाद से एयरोसिटी (गोल्डन लाइन) (Majlis Park-Maujpur Metro Extension) के अंडरग्राउंड और एलिवेटेड सेक्शन्स पर इस समय ट्रायल्स और ओपनिंग की तैयारियां तेजी से चल रही हैं.

सबसे बड़ी बात: रोजाना 2 घंटे ट्रैफिक में फंसने वाले लोगों के लिए अब सफर आधे समय में पूरा हो सकता है.

क्या है फेज 4 का रूट मैप और कनेक्टिविटी, दिल्ली में कहां खुलेंगे नए मेट्रो स्टेशन? देखें पूरा रूट मैप ? (Delhi Metro Phase 4: The Route Map)

DMRC और प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार फेज 4 के तहत कुल तीन मुख्य प्रायोरिटी कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है, जो दिल्ली के उन हिस्सों को जोड़ेंगे जो अब तक मेट्रो नेटवर्क से अछूते थे या जहां कनेक्टिविटी बेहद खराब थी:

1. जनकपुरी पश्चिम  - आरके आश्रम मार्ग (मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन): DMRC और प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह कॉरिडोर लगभग 29 किलोमीटर लंबा है. यह बाहरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के इलाकों जैसे पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, वेस्ट एनक्लेव, मधुबन चौक, प्रशांत विहार और हैदरपुर बादली मोड़ को जोड़ते हुए मजलिस पार्क, आजादपुर और सीधे सेंट्रल दिल्ली के आरके आश्रम मार्ग तक पहुंचेगा.
2. तुगलकाबाद  - एयरोसिटी (गोल्डन लाइन): लगभग 23 किलोमीटर लंबा यह बिल्कुल नया कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली को सीधे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट के एयरोसिटी से जोड़ेगा. इसके मुख्य स्टेशनों में तुगलकाबाद, साकेत जी ब्लॉक, खानपुर, छतरपुर और महरौली शामिल हैं.
3. मजलिस पार्क  - मौजपुर (पिंक लाइन एक्सटेंशन): यह करीब 7 किलोमीटर का छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह पिंक लाइन के रिंग रोड लूप को पूरा करेगा. इसके आने से उत्तर और उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके जैसे बुराड़ी, झरोदा और वजीराबाद सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे.

कौन कौन से इलाके पहली बार जुड़ेंगे?
→ बुराड़ी
→ मंगोलपुरी
→ वजीराबाद
→ खानपुर
→ छतरपुर

कितने घंटों की होगी बचत और कितना समय बचेगा? 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट

फेज 4 के चालू होने से दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले भारी भरकम ट्रैफिक जाम से सीधे राहत मिलेगी.

घंटों की सीधी बचत: वर्तमान में जो सफर तय करने में लोगों को सड़कों पर डेढ़ से दो घंटे का समय लगता है, वह मेट्रो के जरिए महज 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा. औसतन एक यात्री के दैनिक सफर में 1 से 1.5 घंटे की सीधी बचत होगी.
इनका समय बचेगा सबसे ज्यादा: सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो आउटर दिल्ली (जैसे मंगोलपुरी, बुराड़ी, वजीराबाद) से सेंट्रल या साउथ दिल्ली आते हैं. इसके अलावा, फरीदाबाद और तुगलकाबाद की तरफ से सीधे एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अब पूरी दिल्ली घूमकर धौला कुआं होकर जाने की जरूरत नहीं होगी; वे 'गोल्डन लाइन' से सीधे आधे समय में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे.

सबसे बड़ा फायदा किसे होगा?
→ Office जाने वाले लोग
→ DU/JNU के छात्र
→ एयरपोर्ट जाने वाले यात्री

किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

अब जानते हैं स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और महिलाओं को कैसे होगा फायदा. दिल्ली मेट्रो का यह नया चरण समाज के तीन सबसे सक्रिय वर्गों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है:

1. स्टूडेंट्स (Students):

उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के हजारों छात्र जो दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के नॉर्थ कैंपस, जामिया मिलिया इस्लामिया या जेएनयू (JNU) जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके लिए यह वरदान है. बुराड़ी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों से आने वाले छात्रों को अब बसें बदलने की जरूरत नहीं होगी. वे सीधे और सुरक्षित तरीके से अपने कॉलेज समय पर पहुंच सकेंगे.

2. वर्किंग प्रोफेशनल्स (Working Professionals):

साउथ दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के कॉर्पोरेट हब में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाएगी. खासकर एयरोसिटी कॉरिडोर (गोल्डन लाइन) के आने से आईटी और एविएशन सेक्टर के प्रोफेशनल्स बिना किसी मानसिक तनाव के ट्रैफिक फ्री सफर कर पाएंगे.

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Delhi Metro Phase 4 Update:  फेज-4 के तहत दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का मैप.

3. महिलाएं (Women's Safety & Comfort):

दिल्ली मेट्रो को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित परिवहन माना जाता है. फेज 4 के तहत आउटर दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में मेट्रो पहुंचने से कामकाजी महिलाओं और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को देर रात या सुबह के वक्त सफर करने में सुरक्षा का अहसास होगा. लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधरने से उन्हें सुनसान सड़कों पर ऑटो या कैब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

कॉरिडोरलंबाईमुख्य फायदा
जनकपुरी–आरके आश्रम29 KMOuter to Central Delhi
तुगलकाबाद–एयरोसिटी23 KMAirport Direct
मजलिस पार्क–मौजपुर7 KMRing Connectivity

कब तक शुरू होंगे ये रूट? (Delhi Metro Phase 4 Timeline)

फेज 4 के इन तीन कॉरिडोर्स के अलग अलग हिस्सों को चरणों में खोलने की तैयारी है.

  1. शुरुआती सेक्शन्स (2026): DMRC और प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर और जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम मार्ग के कुछ एलिवेटेड हिस्सों पर ट्रायल्स लगभग पूरे होने वाले हैं और इन्हें इसी साल (2026) जनता के लिए खोल दिया जाएगा.
  2. पूर्ण रूप से संचालन: अंडरग्राउंड टनलिंग और कठिन जियोलॉजिकल लोकेशन्स वाले हिस्सों (विशेषकर गोल्डन लाइन और आरके आश्रम के घने इलाके) को पूरी तरह तैयार करके 2027 के मध्य तक इस पूरे नेटवर्क को शत प्रतिशत चालू करने का लक्ष्य रखा गया है.
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 Delhi Metro Phase 4 Update: मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर और जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम मार्ग के कुछ एलिवेटेड हिस्सों पर ट्रायल्स लगभग पूरे होने वाले हैं.

क्या हैं बड़ी कमियां? जिन्हें जानना जरूरी है

किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह, फेज 4 में भी कुछ ऐसी चुनौतियां और कमियां हैं जिन पर डीएमआरसी और सरकार को आगे ध्यान देने की जरूरत है:

  1. लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी: मेट्रो स्टेशन तो बन रहे हैं, लेकिन बुराड़ी या मंगोलपुरी जैसे घने इलाकों में स्टेशनों से घर तक जाने के लिए ई रिक्शा या फीडर बसों का पुख्ता इंतजाम अभी भी एक बड़ी चुनौती है. इसे शुरुआत से ही मजबूत करना होगा.
  2. इंटरचेंज स्टेशनों पर लंबी वॉक: फेज 4 के आने से आजादपुर, जनकपुरी वेस्ट और तुगलकाबाद जैसे बड़े इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे. पूर्व के अनुभवों (जैसे धौला कुआं या कश्मीरी गेट) को देखते हुए यह ध्यान रखना होगा कि यात्रियों को एक लाइन से दूसरी लाइन बदलने के लिए बहुत लंबा पैदल न चलना पड़े. वहां वॉकलेटर (मूविंग वॉकवे) की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए.
  3. भीड़ और एस्केलेटर का प्रबंधन: नए रूट्स के जुड़ने से पुराने इंटरचेंज स्टेशनों पर दबाव काफी बढ़ जाएगा. इसके लिए पीक आवर्स के दौरान स्टेशनों पर एंट्री/एग्जिट गेट और एस्केलेटर की संख्या को अभी से बढ़ाना बेहतर होगा.

काम की बात 

तमाम छोटी मोटी चुनौतियों के बावजूद, दिल्ली मेट्रो का फेज 4 राजधानी के शहरी ट्रांसपोर्टेशन को एक वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम करेगा. यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के लाखों लोगों के जीवन को आसान, सुरक्षित और समय की बचत कराने वाला एक महा अभियान है.

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