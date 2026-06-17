लियोनल मेसी ने रच दिया इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले बने संयुक्त रूप से पहले फुटबॉलर

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी (Lionel Messi) ने इतिहास रच दिया है. वह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामने में उन्होंने जर्मनी के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर मिरोस्लाव क्लोज (Miroslav Klose) की बराबरी की है. मिरोस्लाव क्लोज ने जर्मनी की तरफ से खेलते हुए फीफा वर्ल्ड कप में कुल 16 गोल दागे थे, जबकि अल्जीरिया के खिलाफ बुधवार (17 मई 2026) को तीन गोल दागते हुए लियोनल मेसी ने उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि की बराबरी कर ली है. खबर लिखे जाने तक 38 वर्षीय मेसी ने भी फीफा वर्ल्ड कप में 16 गोल लगाए हैं. टूर्नामेंट के शेष बचे मुकाबलों में वह एक और गोल करने में कामयाब होते हैं तो वह फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन जाएंगे.

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के पांच फुटबॉलर

16 गोल - लियोनल मेसी - अर्जेंटीना

16 गोल - मिरोस्लाव क्लोज - जर्मनी

15 गोल - रोनाल्डो - ब्राजील

14 गोल - किलियन एम्बाप्पे - फ्रांस

14 गोल - गेर्ड मुलर - जर्मनी

खबर जारी है...

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