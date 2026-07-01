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Libra Horoscope 1 July 2026: तुला राशि वालों के लिए संवाद और पारिवारिक जीवन में संतुलन का दिन

Tula Rashi: आज चंद्रमा दोपहर 1.30 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, जिससे तृतीय भाव सक्रिय रहेगा. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो घरेलू जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्रभावित करेंगे. दिन की शुरुआत सक्रिय रहेगी, जबकि बाद का समय स्थिरता लेकर आएगा.

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Libra Horoscope 1 July 2026: तुला राशि वालों के लिए संवाद और पारिवारिक जीवन में संतुलन का दिन
आज संवाद, यात्रा और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

Libra Horoscope 1 July 2026 Tula Rashi: आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा के राशि परिवर्तन से संचार, यात्राएं और घरेलू जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा. दिन की शुरुआत व्यस्तता और गतिशीलता से होगी, जबकि बाद का समय परिवार और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कराएगा.

करियर और कार्यक्षेत्र

नौकरीपेशा जातकों के लिए संवाद कौशल आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. किसी मीटिंग या चर्चा में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है. मीडिया, शिक्षा या संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. दोपहर के बाद घरेलू जिम्मेदारियां कार्य पर असर डाल सकती हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. भूमि, घर या पारिवारिक जरूरतों पर खर्च संभव है. निवेश से पहले सोच-विचार आवश्यक है.

पारिवारिक जीवन

घर में सहयोग और समझदारी का माहौल रहेगा. माता-पिता की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक अभिव्यक्ति से रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य

रक्तचाप या तनाव से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है. आराम और दिनचर्या संतुलित रखें.

उपाय

मां लक्ष्मी को सुगंधित पुष्प अर्पित करें और किसी कन्या को मिठाई दें.

शुभ रंग

गुलाबी.

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