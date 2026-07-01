Aaj ka Rashifal: चंद्रमा के राशि परिवर्तन से बदलेगा कई राशियों का दिन, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभAaj ka Rashifal 1 July 2026:

Aaj ka Rashifal 1 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है. चंद्रमा दोपहर 1:30 बजे तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे दिन के पहले और दूसरे भाग में परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी. करियर, कारोबार, धन, शिक्षा, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर इस गोचर का अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेगा. कुछ राशियों को नए अवसर प्राप्त होंगे तो कुछ को जिम्मेदारियों और आर्थिक मामलों में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. यदि आप जानना चाहते हैं कि आज ग्रहों की चाल आपके लिए क्या संकेत लेकर आई है, तो पढ़िए मेष से मीन तक सभी राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.

(मेष) करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, नए अवसरों से मिलेगा आगे बढ़ने का मौका

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे भाग्य, ज्ञान, यात्रा और नए अवसरों से जुड़े विषय आपके पक्ष में रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपका ध्यान कर्मक्षेत्र, जिम्मेदारियों तथा प्रतिष्ठा पर केंद्रित होगा. सुबह के समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. यदि किसी नए प्रोजेक्ट, आवेदन या व्यावसायिक योजना पर विचार कर रहे हैं तो प्रारंभिक चर्चा के लिए समय अनुकूल रहेगा. दोपहर के बाद कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और अधिकारी आपकी कार्यशैली पर विशेष नजर रखेंगे. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में सुबह सकारात्मक समाचार मिल सकता है, लेकिन बाद में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. विद्यार्थियों को मेहनत का संतोषजनक परिणाम मिलेगा. पेट और आंखों से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और किसी विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री दान करें. शुभ रंग केसरिया.

(वृषभ) भाग्य का साथ मिलेगा, करियर और शिक्षा में खुल सकते हैं नए रास्ते

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे साझा संसाधन, वित्तीय योजनाएं और लंबित मामलों पर आपका ध्यान रहेगा. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य, उच्च शिक्षा, यात्रा और करियर विस्तार से जुड़े विषय सक्रिय होंगे. नौकरीपेशा लोगों को सुबह किसी दस्तावेज, अनुबंध या आधिकारिक प्रक्रिया में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी. दोपहर के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के संकेत हैं. नए कौशल सीखने या करियर में आगे बढ़ने की योजना बना रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों और दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में पुराने निवेशों की समीक्षा लाभदायक रहेगी. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी बड़े सदस्य का अनुभव आपके काम आएगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. सुबह हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन शाम तक ऊर्जा बढ़ेगी. शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें तथा जरूरतमंद को सफेद वस्तु या भोजन दान करें. शुभ रंग सफेद.

(मिथुन) साझेदारी और समझदारी से मिलेंगे सफलता के अवसर

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे साझेदारी, वैवाहिक जीवन और महत्वपूर्ण समझौते प्रमुख रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और निवेश, साझा धन तथा गंभीर निर्णयों से जुड़े विषय सक्रिय होंगे. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने विचार स्पष्ट रूप से रखें, इससे आपकी क्षमता की सराहना होगी. व्यापारियों के लिए पुराने व्यावसायिक संपर्क नए अवसर लेकर आ सकते हैं. आर्थिक मामलों में अतिरिक्त आय या भविष्य में वेतन वृद्धि से जुड़े संकेत मिल सकते हैं. व्यापार में खर्चों की समीक्षा करना आवश्यक रहेगा. निवेश करने से पहले सभी पहलुओं का मूल्यांकन करें. परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए नए परिचय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. मौसम बदलने से गले या सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और हरे फल या सब्जियां दान करें. शुभ रंग हरा.

(कर्क) मेहनत और अनुशासन दिलाएंगे सम्मान, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे दैनिक कार्य, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र प्रमुख रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और साझेदारी, वैवाहिक जीवन तथा सामाजिक संबंधों को सक्रिय करेंगे. नौकरीपेशा लोगों पर सुबह लंबित कार्य पूरे करने का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. दोपहर के बाद सहकर्मियों का सहयोग मिलने से कार्य आसान होंगे. व्यवसायियों को ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार काम करना चाहिए. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और भविष्य की वित्तीय योजना बनाना लाभदायक होगा. व्यापार में छोटे-छोटे लाभ मिल सकते हैं. परिवार में सहयोग और अपनापन बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. जोड़ों या घुटनों के दर्द से परेशान लोगों को अधिक मेहनत से बचना चाहिए. भगवान शिव को चावल अर्पित करें और जरूरतमंद को दूध या दूध से बनी वस्तु का दान करें. शुभ रंग सफेद.

(सिंह) आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच दिलाएगी नई सफलता

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान पक्ष से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यशैली, दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण बैठक, प्रस्तुति या योजना में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. लंबे समय से रुके कार्यों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. दोपहर के बाद कार्यभार बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरत और बाजार की मांग के अनुसार रणनीति बनानी चाहिए. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है. बड़े खर्च का निर्णय सोच-समझकर लें और जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखें. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और संतान की उपलब्धि गर्व का कारण बन सकती है. प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता लाभदायक रहेगी. पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए खानपान पर ध्यान दें. उगते सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद वृद्ध की सहायता करें. शुभ रंग सुनहरा.

(कन्या) रचनात्मक कार्यों में मिलेगा लाभ, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे घर, परिवार और घरेलू जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शिक्षा, प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्य तथा आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुशासन और कार्यशैली की सराहना करेंगे. दोपहर के बाद रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापारियों को अपने उत्पाद और सेवाओं के प्रचार पर ध्यान देना चाहिए. ग्राहकों की प्रतिक्रिया से व्यापार में सुधार होगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और भविष्य में लाभ देने वाले अवसर मिल सकते हैं. बचत बढ़ाने के लिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी. विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों को कमर दर्द की समस्या हो सकती है. भगवान श्री गणेश को मोदक अर्पित करें और तुलसी में जल चढ़ाकर दीपक जलाएं. शुभ रंग हरा.

(तुला) संवाद कौशल से खुलेंगे सफलता के नए रास्ते

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे साहस, संचार और संपर्कों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और घरेलू जीवन, पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा संपत्ति संबंधी मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज संवाद कौशल सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. किसी बैठक या प्रस्तुति में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है. दोपहर के बाद नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ और नए व्यावसायिक संबंध बनाने का अवसर मिलेगा. आर्थिक मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ देगा. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बचत योजना बनाना फायदेमंद रहेगा. परिवार में सौहार्द बना रहेगा और माता-पिता की सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी. प्रेम संबंधों में भावनाओं की अभिव्यक्ति रिश्तों को मजबूत करेगी. विद्यार्थियों को अतिरिक्त अभ्यास से लाभ मिलेगा. रक्तचाप से जुड़ी समस्या वाले लोग खानपान का विशेष ध्यान रखें. मां लक्ष्मी को सुगंधित पुष्प अर्पित करें और किसी कन्या को फल या मिठाई भेंट करें. शुभ रंग गुलाबी.

(वृश्चिक) धैर्य और रणनीति से मिलेगा लाभ, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और साहस, निर्णय क्षमता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी-सी चूक भी वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आ सकती है. दोपहर के बाद नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है और आप अपनी क्षमता से उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. व्यवसायियों के लिए नए ग्राहकों तक पहुंचने और व्यापार विस्तार की योजना बनाने का समय अनुकूल है. आर्थिक मामलों में अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं और पुराने आर्थिक विवाद सुलझने की संभावना है. परिवार में सहयोग और विश्वास का वातावरण रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रिश्तों को मजबूत बनाएगी. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहने से सफलता मिलेगी. सिरदर्द या माइग्रेन से परेशान लोग पर्याप्त आराम करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तथा जरूरतमंद को लाल फल दान करें. शुभ रंग गहरा लाल.

(धनु) आत्मविश्वास से बनेंगे काम, आर्थिक फैसलों में मिलेगी सफलता

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि धनु में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और धन, बचत तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े विषय प्रमुख हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और आत्मविश्वास की सराहना करेंगे. सरकारी, प्रशासनिक और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को नए सौदे और पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. आर्थिक मामलों में आय बढ़ाने के अवसर बनेंगे और भविष्य की वित्तीय योजना पर काम शुरू कर सकते हैं. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और प्रियजनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए निरंतर अभ्यास सफलता दिलाएगा. अधिक धूप में रहने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक अर्पित करें तथा किसी धार्मिक स्थल पर केले का दान करें. शुभ रंग पीला.

(मकर) आत्मबल बढ़ेगा, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे भविष्य की योजनाओं और अधूरे कार्यों पर आपका ध्यान रहेगा. इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि मकर में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों के लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी और अधिकारी आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं. तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष अवसर मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में भविष्य की सुरक्षा के लिए योजना बनाने का समय है. बोनस, प्रोत्साहन राशि या अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. परिवार में आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी और वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा तथा विद्यार्थियों को अनुशासन और समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम मिलेंगे. भारी सामान उठाते समय सावधानी रखें. शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद श्रमिक की सहायता करें. शुभ रंग गहरा नीला.

(कुंभ) संपर्कों से मिलेगा लाभ, भविष्य की योजनाएं होंगी मजबूत

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे लाभ, मित्रों और सामाजिक संपर्कों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आत्ममंथन तथा भविष्य की रणनीति बनाने का समय रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ काम करने में सफलता मिलेगी और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी को लेकर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों और संपर्कों से नए अवसर प्राप्त होंगे. ऑनलाइन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में अतिरिक्त आय और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन दोपहर के बाद अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. परिवार में संतुलन बना रहेगा और किसी सदस्य की सफलता से खुशी मिलेगी. प्रेम संबंधों में समझदारी रिश्तों को मजबूत करेगी. नींद की कमी, पैरों में दर्द या एलर्जी जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. शनिदेव के मंदिर में नीले पुष्प अर्पित करें और पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें. शुभ रंग आसमानी नीला.

(मीन) करियर में मिलेगी पहचान, नए लाभ के अवसर आएंगे

आज दोपहर 1:30 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और लाभ, मित्र मंडली तथा भविष्य की योजनाओं में सकारात्मक प्रगति होगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपके योगदान की प्रशंसा होगी. शिक्षा, चिकित्सा, कला और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को प्रभावशाली लोगों से नए संपर्क और व्यापार विस्तार के अवसर मिलेंगे. आर्थिक मामलों में आय बढ़ाने वाले नए रास्ते खुल सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा तथा मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और विद्यार्थियों को प्रतियोगी प्रयासों में सफलता मिल सकती है. खानपान में संतुलन रखें और पैरों से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज न करें. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और गौमाता को हरा चारा खिलाएं. शुभ रंग हल्का पीला.