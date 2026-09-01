Capricorn Aaj Ka Rashifal 1 September 2026: संपत्ति से जुड़े मामलों में कागजात ध्यान से जांचें, जल्दबाजी से बचें

Capricorn Horoscope Today 1 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: मकर राशि के लिए आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे. यह स्थिति घर, संपत्ति, वाहन, मानसिक सुकून और निजी जीवन के वातावरण को विशेष महत्व देती है. बाहरी दुनिया में काम कितना भी व्यस्त हो, आज मन बार-बार अपने आराम और घरेलू व्यवस्था की ओर लौट सकता है. घर में किसी चीज को व्यवस्थित करने, बदलने या सुधारने का विचार उभर सकता है.

संपत्ति से जुड़े मामलों में कागजात ध्यान से जांचें. मकान खरीदने, किराये, निर्माण या मरम्मत से संबंधित कोई निर्णय हो तो जल्दबाजी न करें. केवल देखने में अच्छा लगने के कारण किसी जगह या वस्तु पर पैसा खर्च न करें. वाहन खरीदने का विचार है तो उसकी तकनीकी स्थिति और दस्तावेज दोनों की जांच करना जरूरी रहेगा.

व्यावसायिक क्षेत्र में मन की स्थिति का असर काम पर पड़ सकता है. घर से काम करने वालों को वातावरण व्यवस्थित रखना चाहिए, जबकि कार्यालय जाने वालों को निजी तनाव को पेशेवर निर्णयों से अलग रखना होगा. किसी वरिष्ठ के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय काम के संदर्भ में समझना बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति में घरेलू जरूरतों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, मरम्मत या घर की सुविधा पर पैसा लग सकता है. खर्च जरूरी हो तो करें, लेकिन एक साथ कई सुधार शुरू करने से बजट पर दबाव पड़ सकता है. संपत्ति संबंधी निवेश में भावनात्मक निर्णय से बचना विशेष रूप से जरूरी रहेगा.

परिवार में किसी पुराने विषय को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है. घर के माहौल में छोटी बात भी बड़ी लग सकती है. यदि किसी सदस्य की बात पसंद न आए तो उसी समय प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुकना अच्छा रहेगा.

चंद्रमा की यह स्थिति आपको भीतर से थोड़ा अस्थिर कर सकती है, इसलिए हर परेशानी का समाधान तुरंत खोजने की कोशिश न करें. यात्रा की तुलना में घर से जुड़े कामों को प्राथमिकता देना अधिक सहज रहेगा. यदि वाहन से कहीं जाना हो तो उसकी स्थिति जांच लें. नींद और आराम की कमी मन को चिड़चिड़ा बना सकती है, इसलिए दिन के अंत में स्वयं को शांत करने के लिए पर्याप्त समय रखें.

उपाय: शिव मंदिर में कच्चा दूध और जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. माता-पिता या घर के किसी बुजुर्ग के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें अपनी ओर से फल भेंट करें.

शुभ रंग: हल्का नीला.