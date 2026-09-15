नंबर 1 रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा की टॉप 10 में एंट्री, बतौर ओपनर T20I में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले 10 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा को वर्तमान क्रिकेट में दुनिया का सबसे तूफानी बल्लेबाज माना जा रहा है. यही कारण है कि उनकी बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाज डरने लगे हैं. अभिषेक की बल्लेबाजी में सबसे खास बात ये रहती है कि वह गेंदबाजों को पहले ही ओवर से प्रहार करते हैं, यही कारण है कि उन्होंने टी20 में 382 छक्के और 542 चौके लगा चुके हैं. अभी अभिषेक अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में अपना जलवा दिखा रहे हैं. बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर अभिषेक शर्मा ने एक नया करिश्मा कर दिखाया है.

दरअसल, अभिषेक बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं. इस समय अभिषेक बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में 9वें नंबर है, उन्होंने क्रिस गेल को पछाड़ दिया है. गेल ने बतौर ओपनर 107 छक्के टी-20 इंटरनेशनल में लगाए हैं.

इस मामले में नंबर 1 पर रोहित शर्मा हैं. रोहित ने बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में 184 छक्के लगाए हैं. दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल हैं. उन्होंने बतौर ओपनर 161 छक्के लगाए हैं. तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के इविन लुईस हैं, जिन्होंने 136 छक्के बतौर ओपनर लगाए हैं. चौथे नंबर पर क्विटंन डीकॉक हैं, उन्होंने 133 छक्के टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर लगाने में सफल रहे हैं. नंबर 5 पर जोस बटलर हैं. बटलर ने 116 छक्के अबतक बतौर ओपनर लगा चुके हैं.

बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

रैंक बतौर ओपनर बल्लेबाज सिक्स 1 रोहित शर्मा 184 2 मार्टिन गप्टिल 161 3 ईवीन लुईस 136 4 क्विटंन डीकॉक 133 5 जोस बटलर 116 6 एरोन फिंच 116 7 फिल एलन 115 8 डेविड वॉर्नर 115 9 अभिषेक शर्मा 110 10 रहमानुल्लाह गुरबाज 110 11 क्रिस गेल 107

इस मामले में एरोन फिंच 116 छक्के के साथ सातवें नंबर पर है. इसके बाद फिन एलन और डेविड वॉर्नर हैं जिन्होंने 115 छक्के टी-20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर लगाए हैं. अभिषेक शर्मा 110 छक्के के साथ 9वें नंबर पर है. रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी टी-20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर 110 छक्के टी-20 इंटरनेशनल में लगा चुके हैं.

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