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Kark Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: आज गुरु आपकी राशि में करेगा गोचर, पढ़ें कैसा जाएगा कर्क राशि वालों का दिन

Cancer Horoscope Today 6 August 2026, Kark Rashifal: कार्यक्षेत्र में आज किसी वरिष्ठ या अधिकारी के साथ तालमेल बनाना आवश्यक होगा. यदि आप अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो आपके प्रयासों को गलत समझा जा सकता है.

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Kark Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: आज गुरु आपकी राशि में करेगा गोचर, पढ़ें कैसा जाएगा कर्क राशि वालों का दिन
Cancer Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: कर्क राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Cancer Horoscope Today 6 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय बनाए रखेगा, लेकिन आज परिस्थितियां आपको अपनी सीमाओं को पहचानने के लिए मजबूर कर सकती हैं. आप हर काम में आगे रहना चाहेंगे, परंतु सब कुछ एक साथ संभालना संभव नहीं होगा. जिम्मेदारियों का बोझ मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. 

कार्यक्षेत्र में आज किसी वरिष्ठ या अधिकारी के साथ तालमेल बनाना आवश्यक होगा. यदि आप अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो आपके प्रयासों को गलत समझा जा सकता है. जो लोग नई नौकरी या पद परिवर्तन की सोच रहे हैं, उन्हें अभी धैर्य रखने की आवश्यकता है. व्यावसायिक निर्णयों में आज जल्दबाजी से बचना चाहिए. किसी योजना को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. बेहतर होगा कि आप आज केवल विश्लेषण करें और अंतिम निर्णय कुछ समय बाद लें. 

गुरु का आपकी ही राशि में गोचर आपको आत्मबल देगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर कर सकती है. ऐसे में आपको अपने भीतर संतुलन बनाए रखना होगा. शनि का प्रभाव यह सिखा रहा है कि हर चीज समय के अनुसार ही फल देती है. परिवार में आपकी भूमिका जिम्मेदार व्यक्ति की रहेगी, लेकिन काम के कारण दूरी का एहसास हो सकता है. किसी करीबी की अपेक्षाएं पूरी न कर पाने का मलाल रह सकता है. 

आज संवाद में स्पष्टता और समय देना दोनों जरूरी हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से आज थकावट, सिरदर्द या नींद की कमी परेशान कर सकती है. शरीर संकेत दे रहा है कि आपको रुककर आराम करने की जरूरत है. अत्यधिक काम से बचें और खुद को रिचार्ज करें.

उपाय: चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें. सोमवार को शिव मंदिर में चावल अर्पित करें.

शुभ रंग: सिल्वर. 

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