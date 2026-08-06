Mesh Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अपने शब्दों पर रखें ध्यान, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

Aries Horoscope Today 6 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित रहकर मानसिक तीव्रता और निर्णय लेने की क्षमता को और धार देगा. आज का दिन विशेष रूप से तुरंत प्रतिक्रिया और रणनीतिक सोच के बीच संतुलन बनाने की मांग करता है. आप किसी स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना चाहेंगे, लेकिन हर चीज को अपने तरीके से चलाने की कोशिश विरोध पैदा कर सकती है.

कार्यस्थल पर आज आप किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं. अगर आप नेतृत्व की भूमिका में हैं, तो अधीनस्थों पर अधिक दबाव डालना उल्टा असर डाल सकता है. आज टीम के सुझावों को स्वीकार करना आपको आगे बढ़ाएगा. जो लोग इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या मीटिंग में जा रहे हैं, उन्हें अपने शब्दों और टोन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. कोई त्वरित लाभ का अवसर आकर्षित करेगा, लेकिन पूरी जांच के बिना कदम उठाना नुकसानदेह हो सकता है.

किसी पुराने निवेश या निर्णय पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस हो सकती है. रिश्तों के स्तर पर आज आपकी स्पष्टवादिता सामने आएगी, लेकिन यही स्पष्टता कठोरता में बदल सकती है. परिवार में किसी बात को लेकर आपकी प्रतिक्रिया दूसरों को चुभ सकती है. आज सुनना, बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर में गर्मी, चिड़चिड़ापन या हल्का बुखार जैसी स्थिति बन सकती है. अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

उपाय: तांबे के बर्तन में जल भरकर सिरहाने रखें और सुबह पौधों में डालें. हनुमान चालीसा का एक बार शांत मन से पाठ करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.