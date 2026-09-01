Aries Aaj Ka Rashifal 01 September 2026: नई दिशा में बढ़ेंगे कदम, फैसलों में रखें संयम

Aries Horoscope Today 01 September 2026,Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि में ही यानी प्रथम भाव में रहेंगे. यह स्थिति मन, सोच, व्यक्तित्व और निर्णय लेने के तरीके को सीधे प्रभावित करती है. दिन की शुरुआत में कामों को तेजी से पूरा करने की इच्छा रहेगी और अपने निर्णय स्वयं लेने का मन बनेगा. किसी लंबित विषय पर पहल करने का साहस भी बढ़ सकता है. हालांकि यही तेजी कुछ जगह अधीरता में बदल सकती है. इसलिए हर बात का तुरंत जवाब देना या बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है.

व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता दिखाई देगी. जो लोग अपने काम में नई दिशा तलाश रहे हैं, उन्हें किसी पुराने विचार को नए तरीके से आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. साझेदारी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय अपनी बात मनवाने की कोशिश कम रखें. सामने वाले की राय को पूरी तरह खारिज करना आगे चलकर असहजता पैदा कर सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क रहने का दिन है. जल्दबाजी में भेजी गई रिपोर्ट, संदेश या दस्तावेज दोबारा जांच लें. धन के मामले में बड़ा जोखिम उठाने से बचना बेहतर रहेगा. विशेष रूप से केवल उत्साह के आधार पर खरीदारी या निवेश करने से पहले उसके वास्तविक लाभ-हानि को देख लें. आज पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह रहेगा कि उपलब्ध धन गलत जगह न फंसे.

व्यक्तिगत संबंधों में आपका मूड तेजी से बदल सकता है. किसी करीबी की छोटी बात को अपने ऊपर लेने की प्रवृत्ति से बचना होगा. परिवार में किसी विषय पर अपनी इच्छा थोपने के बजाय बातचीत से रास्ता निकालना अधिक उपयोगी रहेगा. प्रेम संबंधों में भी अधिकार जताने की आदत तनाव बढ़ा सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द, थकान, चिड़चिड़ापन या शरीर में अतिरिक्त गर्मी जैसी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें. दिनभर लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में विश्राम लेना आपके लिए जरूरी रहेगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.



उपाय: सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें और उसमें लाल चंदन की एक चुटकी डालें. शाम को 11 बार हनुमान जी के मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.



