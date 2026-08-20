Aaj ka Rashifal 20 August 2026: मिथुन राशि वालों के बढ़ सकते हैं खर्चे, धनु वाले आर्थिक मामलों में रहें सतर्क, पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 20 August 2026: चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आज सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा. कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह दी गई है, तो कुछ के लिए रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने का समय रहेगा. आज का दिन आत्मचिंतन, भावनात्मक संतुलन और व्यावहारिक सोच की परीक्षा ले सकता है. जानें मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग और विशेष उपाय.

1. मेष राशि

मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन यही बेचैनी आपको सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगी. कामकाज के क्षेत्र में सतर्कता अत्यंत आवश्यक रहेगी. अपने विचारों को हर किसी के सामने साझा करने से बचें. आर्थिक पक्ष में छुपे हुए खर्च सामने आ सकते हैं. बीमा, टैक्स या पुराने लेन-देन से जुड़ी बातें ध्यान खींच सकती हैं. धन के मामले में पारदर्शिता रखना जरूरी होगा, अन्यथा भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है. किसी करीबी के व्यवहार में बदलाव आपको विचलित कर सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से शरीर में कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. अनियमित खान-पान और तनाव से बचना आवश्यक होगा.

उपाय: लाल चंदन से भगवान हनुमान का तिलक करें. किसी अस्पताल में जरूरतमंद को फल वितरित करें. शाम को जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें.

शुभ रंग: ईंट जैसा लाल.

2. वृषभ राशि

आज आप दूसरों के व्यवहार को सतही रूप से नहीं, बल्कि गहराई से समझने का प्रयास करेंगे. कार्यस्थल पर किसी सहयोगी या पार्टनर के साथ छिपी हुई असहमति उजागर हो सकती है. जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें साझेदारी के नियमों को दोबारा जांचने की आवश्यकता पड़ सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अचानक किसी के साथ साझा खर्च या जिम्मेदारी बढ़ सकती है. किसी करीबी व्यक्ति का व्यवहार आपकी अपेक्षाओं से अलग हो सकता है, जिससे मन में असंतोष उत्पन्न होगा. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव का प्रभाव शरीर पर दिख सकता है. थकान, अनिद्रा या सिरदर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है.

उपाय: शिवलिंग पर गुलाब जल अर्पित करें और शांत मन से प्रार्थना करें. शुक्रवार को गरीब कन्या को मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: हल्का गुलाबी.

3. मिथुन राशि

आज आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस होगी. कार्यक्षेत्र में आपको बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत होगी. किसी फाइल, डेटा या तकनीकी काम में छोटी गलती भी परेशानी खड़ी कर सकती है. आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित परिणाम दे सकता है. खर्चों की लिस्ट बढ़ सकती है, खासकर दवाइयों, सेवा या आवश्यक वस्तुओं पर. अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें. मानसिक रूप से आप खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन सतर्क रहने का संकेत देता है. पेट, नसों या त्वचा से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाना बेहद जरूरी होगा.

उपाय: हरी इलायची अपने पास रखें और जरूरतमंद को दान करें. भगवान गणेश को शुद्ध घी के लड्डू अर्पित करें. सुबह के समय तुलसी जी पर दीपक जलाएं.

शुभ रंग: तोता हरा

4. कर्क राशि

आप अपने विचारों को नए तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिभा उभरकर सामने आ सकती है. सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम ही स्थायी सफलता देगा. आर्थिक मामलों में जोखिम से दूरी बनाए रखना जरूरी रहेगा. किसी पुराने निवेश को लेकर मन में संशय उत्पन्न हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखना और परिस्थिति को स्वीकार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक होगा. अधिक सोच-विचार के कारण थकान और नींद में कमी हो सकती है.

उपाय: शिव मंदिर में चांदी का छोटा सा नाग-नागिन अर्पित करें. चावल और दूध का दान करें.

शुभ रंग: मोती जैसा सफेद.

5. सिंह राशि

आज बाहरी उपलब्धियों से अधिक मन की शांति आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी. कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे. किसी निर्णय को लेकर दुविधा बनी रह सकती है, जिससे काम अधूरा छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. घर के वातावरण में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन घर से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. किसी मरम्मत, सजावट या आवश्यक वस्तु पर धन खर्च करना पड़ सकता है. बजट को संतुलित रखने की कोशिश करें. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव और नींद की कमी परेशानी दे सकती है. खुद को आराम देने के लिए शांत वातावरण में समय बिताना लाभकारी रहेगा.

उपाय: रविवार को घर में गुड़ और गेहूं का दान करें. सूर्य देव को अर्घ्य देते समय लाल पुष्प अर्पित करें. घर के ईशान कोण को स्वच्छ रखें और वहां दीपक जलाएं.

शुभ रंग: केसरिया.

6. कन्या राशि

आज आप सामान्य से अधिक संवेदनशील होकर अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में संवाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी. ईमेल, संदेश या मीटिंग में कही गई बातों को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी. छोटी-छोटी गलतियां भी नुकसान का कारण बन सकती हैं. आज उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत जीवन में भाई-बहनों या करीबी मित्रों के साथ संबंधों में हल्का तनाव आ सकता है. किसी पुरानी बात को लेकर बहस बढ़ सकती है. बेहतर होगा कि आप बात को वहीं समाप्त करने का प्रयास करें, बजाय उसे लंबा खींचने के. स्वास्थ्य के लिहाज से कंधों, हाथों या नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या उभर सकती है.

उपाय: बुधवार को हरी मूंग दाल का दान करें. गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. छोटे बच्चों को किताबें या पेन भेंट करें.

शुभ रंग: पिस्ता हरा.

7. तुला राशि

आज आपको यह महसूस हो सकता है कि कुछ फैसले केवल लाभ देखकर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखकर लेने चाहिए. कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. किसी प्रस्तुति, मीटिंग या बातचीत के दौरान आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा, लेकिन शब्दों में हल्की कठोरता संबंधों को प्रभावित कर सकती है. बेहतर होगा कि आप अपनी बात को संतुलित और स्पष्ट ढंग से रखें. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. धन को सुरक्षित रखने और अनावश्यक खर्चों से बचने पर ध्यान दें. स्वास्थ्य की दृष्टि से गले, आंखों या चेहरे से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. मीठा और मसालेदार भोजन सीमित करें.

उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें और शंख बजाएं. किसी जरूरतमंद को चावल और घी का दान करें.

शुभ रंग: रोज़ पिंक.

8. वृश्चिक राशि

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल रहेगी, जिससे आप परिस्थितियों को सतही रूप से नहीं बल्कि उनकी वास्तविकता के साथ समझ पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आप अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास करेंगे. किसी भी आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें और उसे सुधार के अवसर के रूप में देखें. आर्थिक मामलों में संयम रखना जरूरी होगा. अचानक कोई बड़ा निर्णय लेने का मन कर सकता है. धीरे-धीरे और सोच-समझकर उठाए गए कदम ही स्थायी लाभ देंगे. आपके भीतर की भावनाएं तीव्र होंगी, जिससे छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा का स्तर असंतुलित रह सकता है. कभी बहुत सक्रियता तो कभी अचानक थकावट महसूस हो सकती है.

उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या सिंदूर अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को लाल फल या गुड़ दान करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

9. धनु राशि

कुछ पुराने विचार या अधूरे काम आपके मन में फिर से उभर सकते हैं, जिन पर शांत मन से विचार करना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में आपको पर्दे के पीछे रहकर काम करना पड़ सकता है. आपकी मेहनत तुरंत दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका मूल्य कम है. सहकर्मियों के साथ दूरी बनाए रखना कभी-कभी बेहतर साबित होगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है. कोई छिपा हुआ खर्च या पुराना लेन-देन सामने आ सकता है. इस समय निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय टालना समझदारी होगी. भावनात्मक रूप से आप थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद और मानसिक थकान पर ध्यान देना जरूरी है. अनियमित दिनचर्या आपके शरीर पर असर डाल सकती है.

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें. सुबह सूर्य को जल अर्पित करते समय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: पीला.

10. मकर राशि

आप महसूस करेंगे कि कुछ पुराने तरीके अब काम नहीं आ रहे हैं और बदलाव की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा. आपकी व्यवहारिक सोच और अनुशासन आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगा. आर्थिक दृष्टि से यह दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी मित्र या परिचित के कारण धन से जुड़ा निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है. भावनात्मक रूप से आप स्थिर रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं. स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों या जोड़ों से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और शरीर को सक्रिय रखें. नियमित व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें.

शुभ रंग: नीला.

11. कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र और सामाजिक छवि से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को ध्यान से देख सकते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ें. किसी पुराने प्रोजेक्ट को सुधारने या उसे नई दिशा देने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको संतुलन बनाना होगा. किसी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी होगा. भावनात्मक रूप से आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान और तनाव का असर दिख सकता है. सिरदर्द या अनिद्रा जैसी समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए आराम और नींद को नजरअंदाज न करें.

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल या काले वस्त्र दान करें.

शुभ रंग: गहरा नीला.

12. मीन राशि

आज का दिन आपके लिए नए दृष्टिकोण और ज्ञान की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है. यह समय अपने कौशल को बढ़ाने और नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए उपयुक्त रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन किसी दूर की योजना के लिए धन खर्च करने का विचार आ सकता है. आपको यह तय करने में कठिनाई हो सकती है कि कौन सा रास्ता सही है. इस समय अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित खानपान से बचना जरूरी होगा.

उपाय: भगवान विष्णु या नारायण की पूजा करें और तुलसी को जल अर्पित करें. पीले फल या मिठाई का दान करें. किसी धार्मिक स्थान पर सेवा कार्य में भाग लें.

शुभ रंग: हल्का पीला.