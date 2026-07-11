Aaj Ka Rashifal 11 July 2026: चंद्रमा का राशि परिवर्तन, जानिए मेष से लेकर मीन राशि का कैसा रहेगा दिन

Aaj Ka Rashifal: 11 जुलाई शनिवार को है. पंचांग के अनुसार, इस दिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 5:23 बजे तक रहेगी. इसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा, जो रात 2:04 बजे तक रहेगी. आज का दिन कई राशियों के अच्छा साबित होगा तो कुछ राशियों को थोड़ा ध्यान और संभलकर रहने की आवश्यकता है. चलिए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे. यह परिवर्तन धन, परिवार, वाणी और मूल्यवान संसाधनों से जुड़े मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. आज का दिन आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए अनुकूल रहेगा. यदि पिछले कुछ समय से आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो आज नई रणनीति बनाने का अवसर मिलेगा. बातचीत में मधुरता बनाए रखने से कई रुके हुए काम आसानी से पूरे हो सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ किए गए प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होगी. आज आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. लंबे समय से अधूरी पड़ी योजनाओं को नई दिशा देने का अवसर मिलेगा. यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल रहे थे, तो परिस्थितियां अब आपके पक्ष में दिखाई देंगी. सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर कई रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हुए कार्य करने से दिन अधिक लाभदायक बनेगा. करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है. आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता आपको नई पहचान दिला सकती है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों की संख्या बढ़ने और नए अवसर मिलने के संकेत हैं.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे. यह गोचर आत्ममंथन, भविष्य की योजनाओं और खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत देता है. आज बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा अपने विचारों को व्यवस्थित करने में अधिक रुचि लेंगे. अधूरे कार्यों की समीक्षा करने और नई रणनीति बनाने के लिए दिन उपयोगी रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय बाद में असुविधा पैदा कर सकता है, इसलिए प्रत्येक कदम सोच-समझकर उठाना उचित रहेगा. विदेश, दूरस्थ स्थानों या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कार्यों में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. अनुभवी लोगों से मिलने वाली सलाह आगे की दिशा तय करने में सहायक सिद्ध होगी. करियर के क्षेत्र में धैर्य और गोपनीयता बनाए रखना लाभकारी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे आय, लाभ, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े मामलों में अनुकूलता बढ़ेगी. लंबे समय से जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. आपकी योजनाओं को सही दिशा मिलेगी और मेहनत का परिणाम संतोषजनक रहेगा. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में नए अवसर प्राप्त होंगे. किसी महत्वपूर्ण कार्य में मित्रों का सहयोग आपकी सफलता को आसान बना सकता है. अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखकर आगे बढ़ेंगे तो दिन अधिक लाभदायक सिद्ध होगा. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या अतिरिक्त अधिकार मिलने के संकेत हैं. आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में विशेष सक्रियता बनी रहेगी. आज आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा. लंबे समय से जिस उपलब्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है. आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो परिस्थितियों का व्यावहारिक आकलन करने के बाद आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा. प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात भविष्य में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी नई जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर प्राप्त होगा. पदोन्नति या विशेष सम्मान की संभावना भी बन सकती है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और नए अनुबंध मिलने के संकेत हैं.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की योजनाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आज परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई देंगी और रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा. अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी सोच को नई दिशा देगा. यदि किसी महत्वपूर्ण यात्रा या नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं तो अनुकूल संकेत प्राप्त हो सकते हैं. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह बना रहेगा. करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत को उचित पहचान मिलने की संभावना है. नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रशिक्षण का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा. व्यापारियों के लिए विस्तार की योजनाओं पर काम शुरू करने का समय अनुकूल रहेगा. दूरस्थ स्थानों या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें. आय में वृद्धि की संभावना है, लेकिन निवेश से पहले सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना आवश्यक होगा.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे. यह गोचर जीवन के गहरे पहलुओं, अचानक होने वाले परिवर्तनों, निवेश और आत्मविश्लेषण से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगा. दिन की शुरुआत में कुछ परिस्थितियां आपकी योजना के अनुसार न चलें, फिर भी धैर्य बनाए रखने से धीरे-धीरे सभी कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे. किसी पुराने अनुभव से मिली सीख आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक बनेगी. गोपनीय मामलों में सतर्कता रखना आवश्यक होगा और किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल कर लें. जल्दबाजी की बजाय समझदारी से उठाया गया कदम लंबे समय तक लाभ देगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां पहले की तुलना में अधिक रह सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को किसी चुनौतीपूर्ण कार्य का दायित्व मिल सकता है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर अधिकारियों का विश्वास और मजबूत होगा.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिससे साझेदारी, वैवाहिक जीवन और सामाजिक संबंधों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आज सहयोग और सामंजस्य की भावना आपको कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिला सकती है. दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. यदि किसी महत्वपूर्ण समझौते या नए सहयोग की योजना बना रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं. व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में संतुलित व्यवहार रखने से विश्वास मजबूत होगा. करियर के क्षेत्र में टीमवर्क के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. नौकरी करने वाले लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और किसी संयुक्त परियोजना में सफलता मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी व्यवहारिक सोच और कार्यशैली से संतुष्ट रहेंगे. व्यापारियों के लिए साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं. नए ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और विस्तार की योजनाएं गति पकड़ सकती हैं.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे. यह गोचर कार्यक्षेत्र, दैनिक जिम्मेदारियों, प्रतियोगिता और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को अधिक सक्रिय बनाएगा. आज आप अपने अधूरे कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे. अनुशासन और समय का सही उपयोग आपको दूसरों से आगे रख सकता है. यदि किसी कानूनी, प्रशासनिक या दस्तावेज़ी प्रक्रिया में देरी चल रही थी तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. विरोधियों की गतिविधियों पर ध्यान रखें, लेकिन किसी भी प्रकार की बहस या टकराव से बचना ही आपके हित में रहेगा. मेहनत के बल पर परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी. करियर के क्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता प्रभावशाली रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के कारण अधिकारियों की सराहना मिल सकती है. किसी नई परियोजना में शामिल होने का अवसर भविष्य की उन्नति का आधार बनेगा. व्यापार करने वाले जातकों को ग्राहकों की बढ़ती मांग का लाभ मिलेगा.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिससे शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्यों, बुद्धिमत्ता से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक प्रभावशाली रहेगी. लंबे समय से जिस योजना पर विचार कर रहे थे, उसे आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल दिखाई देंगी. नए विचारों को व्यवहारिक रूप देने का अवसर मिलेगा. यदि किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता, प्रस्तुति या साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास बनाए रखें. आपकी दूरदर्शिता कई जटिल परिस्थितियों को सरल बना सकती है. करियर के क्षेत्र में रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी विशेष कार्य में नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से संतुष्ट रहेंगे.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े विषय अधिक सक्रिय रहेंगे. आज आपका ध्यान निजी जीवन को व्यवस्थित करने और घरेलू वातावरण को बेहतर बनाने पर केंद्रित रह सकता है. लंबे समय से चली आ रही किसी पारिवारिक चिंता का समाधान मिलने की संभावना बनेगी. घर की व्यवस्था या किसी संपत्ति से जुड़े कार्यों में प्रगति दिखाई देगी. भावनात्मक रूप से आप थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, इसलिए निर्णय लेते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा. कार्यस्थल पर स्थिरता बनाए रखना आज प्राथमिकता होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यों में सावधानी और निरंतरता दिखानी होगी, जिससे वरिष्ठों का विश्वास बना रहे. किसी नई जिम्मेदारी के साथ घरेलू दबाव भी साथ में महसूस हो सकता है, लेकिन संतुलन बनाकर चलने से स्थिति संभल जाएगी.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे साहस, संचार, आत्मविश्वास और छोटे यात्राओं से जुड़े विषयों में सक्रियता बढ़ेगी. आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और लोगों पर आपकी बातों का सकारात्मक असर पड़ेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह समय उपयुक्त है. भाई-बहनों या करीबी मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना है. छोटी यात्राएं या कार्य संबंधी दौरे लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. नई योजनाओं पर काम शुरू करने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. करियर के क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने का अवसर देगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा और आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. किसी प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनेंगे और ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे.