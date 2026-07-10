Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: योगिनी एकादशी पर कई राशियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 10 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:16 बजे तक है. इसके बाद एकादशी तिथि यानी योगिनी एकादशी लग जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत या वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है. इसके साथ ही आज कई राशियों की किस्मत भी चमक सकती है. चलिए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है.

मेष राशि

आज का दिन मेष राशि के लिए दो अलग-अलग ऊर्जा लेकर आएगा. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास, साहस और कार्यों को तेजी से पूरा करने की इच्छा बनी रहेगी. दिन के पहले भाग में नए निर्णय लेने, महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेने और लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा और कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता प्रशंसा दिला सकती है. यदि किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है, तो दिन का शुरुआती समय अधिक लाभदायक रहेगा. शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान आर्थिक मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्थिरता की ओर बढ़ेगा.

वृषभ राशि

आज का दिन वृषभ राशि के लिए परिवर्तन और नई शुरुआत का संकेत लेकर आएगा. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, इसलिए दिन का पहला भाग आत्ममंथन, योजनाओं की समीक्षा और अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और विवेक से काम लेना लाभदायक होगा. कार्यस्थल पर शांत रहकर किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे. यदि किसी योजना को लेकर असमंजस बना हुआ है तो दिन के पहले भाग में केवल तैयारी पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके कार्यों को गति मिलने की संभावना है.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन के पहले और दूसरे हिस्से में अलग-अलग परिणाम देने वाला रहेगा. सुबह से लेकर शाम 6:45 बजे तक मेष राशि का प्रभाव आपके लिए सक्रियता, तेज निर्णय क्षमता और कामों को तेजी से निपटाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा. इस समय किसी महत्वपूर्ण कॉल, मीटिंग या योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. आपकी वाणी और तर्क शक्ति प्रभावशाली रहेगी, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. कार्यक्षेत्र में अधूरे कार्यों को पूरा करने का दबाव भी रहेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे. शाम के बाद जब चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब ध्यान स्थिरता, धन प्रबंधन और व्यावहारिक निर्णयों पर केंद्रित हो जाएगा.

कर्क राशि

आज का दिन कर्क राशि के लिए जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन का मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा. सुबह से लेकर शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण कार्यक्षेत्र में तेजी और दबाव दोनों महसूस हो सकते हैं. इस दौरान आपको कई कार्य एक साथ संभालने पड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे कार्यभार अधिक रहेगा. हालांकि आपकी मेहनत और समर्पण आपको समय पर कार्य पूरा करने में सहायता करेंगे. व्यापार करने वाले जातकों के लिए नई डील या संपर्क बनने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक शांति, स्थिरता और पारिवारिक जुड़ाव में वृद्धि होगी.

सिंह राशि

आज का दिन सिंह राशि के लिए ऊर्जा और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा. सुबह से शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नेतृत्व गुणों में वृद्धि होगी. इस अवधि में आप कार्यस्थल पर तेजी से निर्णय लेकर कई अधूरे काम पूरे करने में सफल रह सकते हैं. आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे. नौकरीपेशा जातकों को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां तुरंत निर्णय लेना आवश्यक होगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क बन सकते हैं और छोटे कार्यों से लाभ मिलने की संभावना रहेगी. शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ध्यान स्थिरता, वित्तीय सुरक्षा और पारिवारिक मामलों की ओर केंद्रित होगा.

कन्या राशि

आज का दिन कन्या राशि के लिए विश्लेषण, योजना और व्यावहारिक निर्णयों का मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा. सुबह से शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण कार्यों में तेजी और दबाव दोनों महसूस हो सकते हैं. इस समय आपको कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी पड़ सकती हैं, जिससे मानसिक व्यस्तता बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी दक्षता साबित करने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े जातकों को त्वरित निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे स्थिरता, आर्थिक योजनाएं और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा.

तुला राशि

आज का दिन तुला राशि के लिए संतुलन, निर्णय क्षमता और संबंधों में स्थिरता लाने वाला रहेगा. सुबह से शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण साझेदारी, कार्यस्थल संबंध और निजी रिश्तों में कुछ दबाव महसूस हो सकता है. इस समय आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करना होगा. नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क से जुड़े कार्यों में धैर्य दिखाना होगा, क्योंकि किसी सहकर्मी की असहमति तनाव बढ़ा सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए साझेदारी वाले मामलों में स्पष्टता रखना आवश्यक रहेगा. शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता, व्यवहारिक सोच और मानसिक शांति बढ़ेगी. इस समय कोई महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय सामने आ सकता है, जो भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

वृश्चिक राशि

आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए कार्यक्षेत्र में व्यस्तता और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता का मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा. सुबह से शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण कार्यों में तेजी, दबाव और अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को समय पर कार्य पूरा करने की चुनौती मिलेगी, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णय क्षमता आपको परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगी. वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए काम में सावधानी आवश्यक रहेगी. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए अचानक लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन किसी भी सौदे में जल्दबाजी से बचना उचित होगा. शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक संतुलन और मानसिक शांति बढ़ेगी. व्यापार में जीवनसाथी का सहयोग व सलाह लाभकारी होगी.

धनु राशि

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का संकेत दे रहा है. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे आपके भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और नई योजनाओं पर काम करने की ऊर्जा बनी रहेगी. यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करनी है, किसी से अपनी बात मनवानी है या लंबे समय से रुके हुए काम को आगे बढ़ाना है तो दिन का पहला भाग अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी से छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन सहकर्मियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना आवश्यक होगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी दिनचर्या, कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे.

मकर राशि

आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे घर-परिवार, संपत्ति और निजी जीवन से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है या घर की आवश्यकताओं पर खर्च करने की स्थिति बन सकती है. यदि आप संपत्ति, वाहन या घर की मरम्मत से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. व्यापारियों के लिए दिन का पहला भाग सामान्य रहेगा, इसलिए किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी.

कुंभ राशि

आज का दिन कुंभ राशि के लिए सक्रियता और व्यावहारिक सोच का संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे आपके साहस, संवाद क्षमता और निर्णय लेने की गति में वृद्धि होगी. यदि किसी महत्वपूर्ण बैठक, इंटरव्यू, व्यापारिक बातचीत या नए कार्य की योजना है तो दिन का पहला भाग अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी तथा उनके सहयोग से कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और नई जानकारी प्राप्त करने का समय अच्छा रहेगा. आर्थिक मामलों में आय के नए स्रोतों पर विचार हो सकता है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें. शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान घर-परिवार, सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति की ओर अधिक रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी पुराने मतभेद को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है.

मीन राशि

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में संतुलित निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक विषयों पर विशेष ध्यान रहेगा. आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने तथा नए सौदों की शुरुआत के संकेत हैं. परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी समझदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाना अधिक लाभदायक रहेगा. शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपकी संवाद क्षमता, आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी. लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा और छोटी यात्राओं के भी योग बन सकते हैं.