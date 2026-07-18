18 जुलाई का पंचांग: आज रहेगा अभिजित मुहूर्त, नोट कर लें तिथि, राहुकाल समेत पूरा पंचांग

Aaj ka Panchang 18 July 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिन्दू काल-गणना पद्धति है; यह सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है. 18 जुलाई 2026 यानी शनिवार को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी. पंचमी तिथि का समापन 19 जुलाई की सुबह 3 बजकर 42 मिनट पर होगा. इसके अलावा वरीयान योग रात को 8 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. इसके बाद परिघ योग आरंभ हो रहा है.

आज का पंचांग

इस दिन सुबह 5:35 बजे सूर्योदय और शाम 7:20 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, रात 1:17 बजे चन्द्रोदय और दोपहर 3:08 बजे चन्द्रास्त होगा. पंचांग के अनुसार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6 बजे तक रहेगा. इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा. बव करण शाम को 4 बजकर 6 मिनट तक रहेगा. इसके बाद बालव करण 19 जुलाई को सुबह में 3 बजकर 6 मिनट से आरंभ होगा. इसके बाद कौलव करण रहेगा. इस प्रकार से दिनभर योग, नक्षत्र और करण रहने वाला है.

शुभ और अशुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ) दोपहर 12:34 से 01:27 बजे तक

राहुकाल (अशुभ) सुबह 09:01 से 18:44 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त (पूजा-पाठ के लिए) सुबह 04:13 से 04:54 बजे तक

अमृत काल सुबह 18:52 से दोपहर 12:28 बजे तक

यह भी पढ़ें:- Kanwar Yatra 2026: पहली बार कांवड़ लेने जा रहे हैं तो इन नियम का रखें खास ध्यान, जानिए क्या है मान्यताएं