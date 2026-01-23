विज्ञापन
विशेष लिंक

सड़क पर काल बनकर दौड़ रही थी गाड़ियां, देवदूत बनकर Zomato राइडर ने बचाई मासूम पिल्ले की जान,क्यूट वीडियो वायरल

Zomato Rider Rescues Puppy Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, एक Zomato डिलीवरी राइडर भारी ट्रैफिक के बीच देवदूत बनकर सामने आया और एक मासूम पिल्ले को बचा लिया. यह दिल जीत लेने वाला पल अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सड़क पर काल बनकर दौड़ रही थी गाड़ियां, देवदूत बनकर Zomato राइडर ने बचाई मासूम पिल्ले की जान,क्यूट वीडियो वायरल
वायरल वीडियो
Instagram/ @dev.drilling

Zomato rider viral video: जहां एक ओर सड़कों पर दौड़ती रफ्तार भरी गाड़ियां बेजुबानों के लिए काल साबित होती हैं, वहीं दूसरी ओर इंसानियत की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने सबका दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, एक Zomato डिलीवरी राइडर भारी ट्रैफिक के बीच देवदूत बनकर सामने आया और एक मासूम पिल्ले को बचा लिया. यह दिल जीत लेने वाला पल अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. 

'बहुत दिनों बाद कोई दोस्त मिला है'

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाया गया है कि देव नाम के एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने कैसे एक छोटे‑से पिल्ले की जान बचाई, जो गलती से एक बिजी सड़क पर भटक गया था. वीडियो में देव बताते हैं कि मासूम पिल्ला काफी डरा हुआ था और सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच इधर‑उधर भाग रहा था, जिससे उसे टक्कर लगने का खतरा बन गया था. स्थिति को समझते हुए देव ने देर नहीं की और किसी और का इंतजार करने या वहां से चले जाने की बजाय, उन्होंने प्यार से पिल्ले को उठाया और सुरक्षित जगह पर ले गए. इसके बाद जो नजारा सामने आया, उसने लोगों का दिल जीत लिया. दरअसल, देव पिल्ले को डिलीवरी बैग के अंदर बिठा देते हैं और कहते हैं 'बहुत दिनों बाद कोई दोस्त मिला है मुझे'. उन्होंने बाद में बताया कि पिल्ले का नाम उन्होंने 'डुग्गू' रखा है.

देखिए दिल जीत लेने वाला वीडियो


खूब तारीफ कर रहे लोग

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इंस्टाग्राम पर @dev.drilling नाम के हैंडल से शेयर की गई वीडियो पर अभी तक 1.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. कमेंट्स में इंटरनेट यूजर्स खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'थैंक यू बेटा, इस प्यारे बच्चे को बचाने के लिए और एडॉप्ट करने के लिए..', दूसरे यूजर ने लिखा 'बहुत अच्छा किया, ध्यान रखो इसका', एक अन्य यूजर ने लिखा 'सर जी तो बहुत क्यूट हैं'. इसके साथ-साथ सिंगर जसलीन मथारू ने भी तारीफ करते हुए लिखा 'गॉड ब्लेस यू, इस दुनिया को आप जैसे प्यारे लोगों की जरूरत है'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zara Hatke, Zomato Rider Rescues Puppy
Get App for Better Experience
Install Now