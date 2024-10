मुंबई के इस 1BHK फ्लैट का किराया जान लगेगा 440 वॉट का झटका, सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले- भाई ये तो चॉल है

Mumbai 1BHK With RS 45000 Rent: मुंबई के एक तंग अपार्टमेंट में कमोड के ऊपर वॉशिंग मशीन रखने वाली एक वायरल प्रॉपर्टी लिस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद....अब शहर के आसमान छूते किराए और जगह की कमी को उजागर करते हुए, मायानगरी में एक और असामान्य फ्लैट ने इंटरनेट का ध्यान खींच रखा है. मुंबई में एक कमरे वाले इस अपार्टमेंट का किराया ₹45,000 है, जो ऑनलाइन लोगों को हैरान कर रहा है.

माटुंगा में स्थित, एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट (या 1BHK, जैसा कि इसे आम बोलचाल में कहा जाता है) में एक छोटा लिविंग/ड्राइंग रूम, एक बेडरूम है, जहां बिस्तर ज़्यादातर जगह घेरता है और एक किचन है. लिविंग रूम से, एक छोटी सी सीढ़ी एक मचान तक जाती है, जिसका इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह किया जा सकता है. 1BHK का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, “पुराना वाइब 1BHK केवल 45K किराए पर.” कैप्शन में बताया गया है कि यह अपार्टमेंट मुंबई के माटुंगा ईस्ट इलाके में स्थित है.

purani chawl ko old school/old vibes bolkr 45k rent pr de rhe capitalism has commodified poverty to a next level ???????????? pic.twitter.com/aK5KjRu6OR