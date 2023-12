ये है टाइटैनिक जहाज से 5 गुना बड़ा दुनिया का सबसे विशाल क्रूज शिप, सुविधाएं जान हो जाएंगे हैरान

क्यों कहा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप (World's biggest Cruise Ship)

डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक, पांच हजार यात्रियों को एक साथ सफर में ले जाने में सक्षम इस क्रूज शिप का साइज एक छोटे शहर के समान है. इस क्रूज शिप की ओर ध्यान खींचती हैं इसमें दी जा रही शानदार सुविधाएं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे. दरअसल, इस क्रूज शिप पर एक विशाल वॉटरपार्क मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री वॉटरपार्क बताया जा रहा है. क्रूज शिप पर इस वॉटरपार्क को कैटेगरी 6 नाम से जाना जाता है, जिसमें 6 रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉटर स्लाइड हैं. यही नहीं इसमें एपिक नियर-वर्टिकल ड्रॉप्स (Epic Near-Vertical Drops) के साथ-साथ पहला फैमिली-राफ्ट स्लाइड (first family-raft slide) मौजूद है. क्रूज शिप पर कैटेगरी 6 नाम के विशाल वॉटरपार्क के अलावा 7 पूल (Pool) और 9 व्हर्लपूल (whirlpools) भी मौजूद होंगे. तो है ना ये बाकी क्रूज शिप से जरा हटके.

क्रूज शिप की खासियत (Royal Caribbean ship)

जनवरी 2024 में लॉन्च होने के बाद रॉयल कैरेबियन शिप दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज बन जाएगा, जिसे आइकॉन ऑफ द सीज (Icon of the Seas) और वंडर ऑफ द सीज (Wonder of the Seas) भी कहा जाता है. इस 365 मीटर लंबे (1,200 फीट) और 250,800 टन वजनी जहान पर रोमांच के सारे इंतजाम किए गए हैं. हैरान करने वाली बात तो यह है कि, इस क्रूज शिप की लंबाई एफिल टॉवर (Eiffel Tower) की ऊंचाई से भी अधिक है. इस जहाज को 20 डेक में बांटा गया है, ताकि मौज-मस्ती में कोई कमी ना रह जाए. यूं तो इस क्रूज शिप में बहुत कुछ स्पेशल है, लेकिन वॉटरपार्क के अलावा इसमें लाउंजर (loungers), एक्वापार्क (Aquapark), स्नैक बार (Snack Bars), ढेर सारे रेस्ट्रोरेंट, एक्वा डोम के झरने के शो और एक आइस रिंक जैसी रोमांचक सुविधाएं दी जा रही हैं.