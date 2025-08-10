क्या इस बार भारत मना रहा है 78वां या 79वां स्वतंत्रता दिवस? यहां जानें सही जवाब यहां पर

Independence Day 2025: भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस (India's Independence Day celebration) बड़े ही गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन देश आज़ादी की उस ऐतिहासिक घड़ी को याद करता है जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की हज़ारों सालों की गुलामी से मुक्ति मिली थी. लेकिन 2025 में जब भारत आजादी का जश्न (Independence Day 2025) मनाने की तैयारी कर रहा है, तो एक सवाल लोगों को उलझन में डाल रहा है कि क्या ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है या 79वां? (78th or 79th independence Day 2025) अगर आपके भी जहां में यही सवाल है तो चलिए जानते हैं इसका जवाब.

आजादी को हो गए कितने साल? | How many years of independence

जब हम पहली बार गिनती करते हैं, तो यह बहुत आसान लगता है. हम बस यह सोचते हैं कि 2025 में अगर हम 1947 को घटा दें, तो जवाब आता है 78. यानी भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए. लेकिन जब हम स्वतंत्रता दिवस की गिनती करते हैं, तो तरीका थोड़ा अलग होता है, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है.असल में, 15 अगस्त 1947 को ही भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था. मतलब उसी साल पहला स्वतंत्रता दिवस हो गया. उसके बाद हर साल एक-एक करके अगला स्वतंत्रता दिवस आता गया. तो अगर हम 2025 में पहुंच चुके हैं,तो हम पहले से 78 स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, और2025 में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा.

सिर्फ सालों की गिनती नहीं, आज़ादी का जश्न है | It's not count of years it's celebration of independence

स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक तारीख या गिनती नहीं है. यह दिन उन करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों और देशवासियों की कुर्बानियों का प्रतीक है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा और उसके लिए लड़ाई लड़ी. भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनगिनत वीरों की शहादत इस दिन को खास बनाती है.

आज यह दिन भारत की तरक्की, अलग-अलग संस्कृतियों, आपसी भाईचारे और लोकतंत्र की ताकत का त्योहार बन चुका है. आज़ादी के बाद भारत ने विज्ञान, तकनीक, सेना, शिक्षा और डिजिटल इंडिया जैसे कई क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, और यह सब आज़ादी की ही वजह से मुमकिन हुआ है.

क्या है आजादी का असली मतलब | Real meaning of independence

आजादी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि हर दिन हमें याद दिलाने वाली ताकत है कि हमने इसे कितनी मेहनत और कुर्बानी से पाया है. 15 अगस्त 2025 को जब तिरंगा आसमान में लहराएगा, तो यह सिर्फ 79 साल पूरे होने का जश्न नहीं होगा, बल्कि उस सफर का भी सम्मान होगा जिसने हमें एक मज़बूत और आत्मनिर्भर देश बनाया। यह दिन हमें गर्व भी देता है और जिम्मेदारी भी, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस आज़ादी को और मजबूत बना सकें.