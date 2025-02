ट्रैफिक जाम की टेंशन खत्म, अब मार्केट में आई उड़ने वाली कार, इतनी कीमत में हवा से कराएगी बातें

Alef Aeronautics flying car Video: एक से बढ़कर एक गाड़ियों को आपने सड़क पर हवा से बातें करते हुए फर्राटे मारते तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी कार को उड़ता देखा है? अगर आपका जवाब न है, तो हाल ही में वायरल इस वीडियो को देखना तो बनता है, जिसमें कार को उड़ते हुए देखा जा सकता है. दरअसल, इन दिनों अमेरिकी कंपनी एलेफ एयरोनॉटिक्स ने उड़ने वाली कार बनाकर सबको हैरान कर दिया है. शायद यही वजह है कि, इंटरनेट पर यह वीडियो इतना देखा और शेयर किया जा रहा है.

'एलेफ मॉडल जीरो' (flying car video)

अभी तक आपने सिर्फ फिल्मों में ही उड़ने वाली कार देखी होगी, लेकिन अब असली उड़ने वाली कार का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हैरानी होना लाजिमी है. सड़क पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार का हवा में उड़ान भरने वाला यह हैरतअंगेज वीडियो अमेरिकी ऑटोमेकर एलेफ एयरोनॉटिक्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. कार की टेस्टिंग का यह वीडियो इन दिनों लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि, वीडियो में दिखाई दे रहा यह मॉडल एक प्रोटोटाइप है, जिसे 'एलेफ मॉडल जीरो' नाम दिया गया है.

यहां देखें वीडियो

⚡️The first ever electric car flight was made by the American company Alef Aeronautics👀

The video shows the Model A electric car driving along the road and then flying over another vehicle. The car is reportedly capable of driving 354 km and flying 177 km on a single charge.… pic.twitter.com/MrzHzzkwjK