मम्मी पापा के लिए खुशखबरी,Santa सिर्फ गिफ्ट्स नहीं ज्ञान भी देगा,बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ एंटरटेन भी करेगा

World's first AI Santa Robot: सोचिए, अगर सेंटा क्लॉज़ सच में आपके घर आ जाए और बच्चों से बातें करने लगे तो? अब ये सपना हक़ीक़त बनने जा रहा है. हांगकांग की रोबोटिक्स कंपनी MangDang Technology ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला AI Santa Robot, जिसका नाम है HeySanta.ये कोई आम टॉय नहीं है...ये एक ऐसा रोबोट है जो बच्चों से बात करता है, उनकी बातों को याद रखता है और उन्हें कहानियां सुनाकर सिखाता भी है.

बात करने वाला सेंटा! (AI-Santa robot)

HeySanta बच्चों के साथ मज़ेदार बातचीत कर सकता है. बच्चे जब भी इससे कोई सवाल पूछते हैं, तो यह AI सिस्टम की मदद से उन्हें जवाब देता है. इसकी खासियत है इसका Generative AI और Long-term Memory System, यानी यह बच्चों की बातें याद रखता है और अगली बार उसी हिसाब से रिएक्ट करता है. बिल्कुल इंसानों की तरह. बच्चे इससे कहानी सुनने, गाना सुनने या गेम खेलने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं.

इमोशन्स दिखाने वाली आंखें (AI Santa 2025 launch)

HeySanta Pro वर्जन में इसकी डिजिटल आंखें अलग-अलग इमोशन्स दिखाती हैं. जैसे खुशी, नींद या अलार्म टाइम.

अगर बच्चे देर से उठते हैं, तो इसकी आंखों में अलार्म बेल का निशान दिखता है...कितना प्यारा और स्मार्ट फीचर है ना?

यह दो वर्जन में आता है...HeySanta (Basic) और HeySanta Pro। Pro वर्जन में eye emotions और interruptible chat जैसे एडवांस फीचर भी हैं.

बच्चों के लिए सीखने का नया तरीका (talking Santa robot)

HeySanta सिर्फ बोलता नहीं, सिखाता भी है.

इसमें मौजूद Block Programming System बच्चों को खुद प्रोग्रामिंग सीखने का मौका देता है.

बच्चे खुद तय कर सकते हैं कि सेंटा क्या करे...कहानी सुनाए, गाना गाए या कोई एक्टिविटी करवाए.

इससे बच्चे मजे-मजे में coding और logical thinking सीखेंगे.

पोर्टेबल और फ्रेंडली डिजाइन (AI toy for kids)

HeySanta का वजन सिर्फ 0.5 किलो है और ऊंचाई 12.8 इंच.

यह USB Type-C या AA बैटरियों से चल सकता है, यानी बच्चे इसे कहीं भी साथ ले जा सकते हैं.

Kickstarter प्लेटफॉर्म पर लॉन्च के बाद इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और नवंबर 2025 से इसकी शिपिंग शुरू होगी.

