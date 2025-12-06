Year Ender 2025: इन स्टार किड्स ने रखा बॉलीवुड में कदम,जानें किसका डेब्यू रहा सुपरहिट और कौन हुआ फ्लॉप?

साल 2025 बॉलीवुड के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इस साल कई बहुप्रतीक्षित स्टार किड्स ने अपनी पहली फिल्म या प्रोजेक्ट के साथ इंडस्ट्री में कदम रखा. जहां कुछ चेहरे अपनी चमक से दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे, वहीं कई स्टार किड्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए.



शनाया कपूर- =सबसे पहले बात करते हैं शनाया कपूर की, जो संजय कपूर की बेटी हैं. उन्होंने रोमांटिक ड्रामा “आंखों की गुस्ताखियां” से डेब्यू किया. फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और फीकी परफॉर्मेंस के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. इसी तरह सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान भी “नादानियां” के साथ बड़े पर्दे पर उतरे. हालांकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ठीक ठाक रही, लेकिन एक्टिंग दर्शकों को खास प्रभावित नहीं कर पाया और फिल्म भी असफल रही.



राशा थडानी- रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने अजय देवगन स्टारर “आजाद” से डेब्यू किया. फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई थी, लेकिन कहानी की कमजोरी के कारण यह भी फ्लॉप साबित हुई, और राशा का डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.



अहान पांडे- चंकी पांडे के भतीजे अहान ने अपनी रोमांटिक फिल्म “सैय्यारा” से धमाकेदार एंट्री की. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और अहान रातों-रात यूथ आइकन बन गए. उसी फिल्म से डेब्यू करने वाली अनित पड्डा भी अपनी स्क्रीन प्रेज़ेन्स और नेचुरल एक्टिंग के लिए खूब सराही गईं. प्रोडक्शन बैकग्राउंड से आने वाली अनीत का डेब्यू पूरी तरह सफल माना गया.



आर्यन खान- शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर के रूप में इंडस्ट्री में कदम रखा. उनकी वेब सीरीज़ “The Bads of Bollywood” को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इससे यह साफ हो गया कि आर्यन पर्दे के पीछे की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाना चाहते हैं.



