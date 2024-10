वैज्ञानिकों ने सुलझाया धरती के सबसे बड़े कीड़े का रहस्य, 10 फुट लंबे और 88 पैरों वाले इस कीट के बारे में जानकर चौंकी दुनिया

Arthropleura Biggest Bug on Earth: क्या आप जानते हैं कि धरती के सबसे बड़े कीड़े के बारे में...आज हम आपके साथ इससे जुड़ी खास जानकारी साझा करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर हैरानी होना लाजिमी है. बताया जा रहा है कि, यह कीड़ा 10.5 फुट (3.2 मीटर) लंबा था, जिसके दानव जैसे 88 पैर थे. इस अजीबोगरीब दिखने वाले कीड़े के बारे में वैज्ञानिक कई सालों से शोध कर रहे थे. काफी सालों के शोध के बाद वैज्ञानिकों ने आखिरकार धरती के इस सबसे बड़े कीड़े का रहस्य सुलझा लिया है. कहा जा रहा है कि, आज से तकरीबन 30 करोड़ साल पहले यह धरती (कार्बोनिफेरस युग) में रहा करता था. हाल ही में वैज्ञानिकों ने फ्रांस के मोंसो-लेस-माइन से मिले दो जीवाश्मों की खोज से अब इस कीड़े, आर्थ्रोप्ल्यूरा के सिर का ढांचा तैयार किया गया.

