'शेर वाली डाइट' फॉलो कर एक महिला ने घटाया 19 Kg वजन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्लान

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल के चलते खुद के लिए ही समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अपनी हेल्थ पर ध्यान देना और खुद को फिट रख पाना बेहद मुश्किल टास्क लगता है. फिट के रहने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज, योगा और जो बन सकता है, वो सभी काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता, जिसकी उम्मीद की जाती है. ज्यादातर लोग जल्दी वजन कम करने के चक्कर में अपनी डाइट ही आदि कर लेते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, जो खाने के स्वाद की जगह उसकी महक से ही काम चला लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अच्छा खासा खाना खाकर भी अपना वेट लॉस कर रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल, 39 साल की कर्टनी लूना नाम की एक महिला 'शेर वाली डाइट' फॉलो कर अपना 19 किलो तक का वजन कम कर चुकी हैं, ऐसी बताया जा रहा है, वो भी सिर्फ दो चीजों का सेवन कर के. ये जानकर आपको भी ये किसी सपने से कम नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा सच में हुआ है. बताया जा रहा है कि, लूना जल्द से जल्द अपना वजन कम करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने हर संभव कोशिश कर के देख ली, लेकिन बावजूद इसके उनका वजन कम होने के बजाय उल्टा बढ़ता चला जा रहा था.

इस बीच उनके एक दोस्त ने उन्हें 'शेर वाली डाइट' (lion diet) फॉलो करने की सलाह दी. कहा जा रहा है कि, 'शेर वाली डाइट' फॉलो करने के एक महीने के अंदर उनका वजन 19 किलो तक कम हो गया. लूना की मानें तो उनका 19 किलो वजन 'शेर वाली डाइट' फॉलो करने के कारण ही कम हो सका है. बता दें कि लून दो बच्चों की मां हैं.

जानिए आख‍िर क्या है शेर वाली डाइट (Know What Is The Lion Diet)

बताया जा रहा है कि, लायन डाइट में जुगाली करने वाले जानवरों के मीट के साथ केवल नमक, पानी और बटर ही ले सकते हैं. इसके अलावा किसी भी चीज का सेवन करने से बचना है. एक रिसर्च के मुताबिक, लायन डाइट को वेट लॉस करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था. जानकारी के मुताबिक, मेटाबोलिज्‍म सही रहने से पाचन तंत्र सही रहेगा, जिससे बॉडी अपने आप ही वजन को कंट्रोल करने लगती है. ज्ञात हो कि, बहुत समय पहले लोग केवल श‍िकारी थे, वे सिर्फ मांस का ही सेवन किया करते थे, लेकिन आज के वक्त में इसे पचा पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है.

39 साल की कर्टनी लूना की मानें तो वह भी सिर्फ मीट और एन‍िमल प्रोडक्‍ट खाती हैं. बताया जा रहा है कि, वे 453 ग्राम नॉनवेज के साथ-साथ उबले अंडे और बटर एक दिन में ही खा लिया करती थीं. कहा जाता है कि, लायन डाइट जीवन को बदल सकता है. ये वजन को घटाने के अलावा शरीर की सूजन को भी पूरी तरह खत्‍म कर सकती हैं, जिससे मूड में सुधार होगा. इसके साथ ही एलर्जी, सिर दर्द और नींद न आने की समस्‍या से भी मुक्ति पाई जा सकती है. बता दें कि, सबसे पहले लाइफस्‍टाइल ब्‍लॉगर और पॉडकास्‍ट होस्‍ट मिखाइल पीटरसरन (Mikhaila Peterson) ने इस डाइट को फॉलो किया था.