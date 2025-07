कांवड़ यात्रा में DJ पर थिरकती दिखीं डांसर्स, कावंड़िए बना रहे थे Video, यूजर्स बोले- ये कैसे शिव भक्त हैं

सावन (Sawan) माह में होने वाली कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) इन दिनों खूब चर्चा और विवादों में हैं. एक तरफ कांवड़ियों के तोड़फोड़, सीआरपीएफ के जवान को पीटने और दुकान, स्कूल बस को तोड़ने से लोग गुस्सा रहे हैं, तो वहीं अब इन कांवडियों ने कांवड़ यात्रा में लड़कियों को नचाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. कांवड़ यात्रा में नाच रहीं लड़कियों के वायरल वीडियो से लोगों में एक बार फिर रोष उत्पन्न हो रहा है. लोग इसे शर्मनाक और वाहियात हकरत बता रहे हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि टेंपो पर डीजे बजाकर भगवा रंग के कपड़ों में कैसे दो लड़कियां डांस कर रही है. कांवड़ यात्रा से आया ये वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है.



लोग बोले ये शिव भक्त हैं? (Girl Dance Kanwar Yatra Viral Video)

वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि टेंपों पर नाच रही इन लड़कियों के डांस का उनके बाकी कांवड़िए साथी भी लुत्फ उठा रहे हैं. यह वीडियो पूरे देश में तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर कांवड़ियों की इस वाहियात हरकत वाले वीडियो को शेयर कर खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं. कईयों ने सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कईयों का कहना है कि धर्म और आस्था के नाम पर यह कैसा हुड़दंग है. कई लिखते हैं 'यै कैसे शिव भक्त है'. यह वीडियो बीते दो-तीन दिनों से वायरल हो रहा है.

देखें Video:



