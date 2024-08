शॉर्ट्स पहन कर Job Interview देने पहुंची महिला तो रिक्रूटर ने उल्टे पैर भेज दिया घर, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Job Interview Outfit: इंटरनेट पर हाल ही में एक महिला ने दावा किया है कि, उसे शॉर्ट्स पहनने के कारण इंटरव्यू से उल्टे पैर घर भेज दिया गया, जिसे रिक्रूटर ने गैर-पेशेवर माना. हालांकि, नौकरी की तलाश करने वाली टायरेशिया नाम की महिला ने अपने पहनावे के चुनाव को सही ठहराया. अब सोशल मीडिया पर इस टॉपिक को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है. यही वजह है कि महिला का पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. जहां कुछ लोग महिला का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं अधिकतर उसके पहनावे को अनप्रोफेशनल बता रहे हैं.

पहनावे पर छिड़ी बहस (woman shows up for interview wearing shorts)

TikTok वीडियो में टायरेशिया ने जोर देकर कहा कि, उसने इंटरव्यू में काले शॉर्ट्स पहनकर कुछ भी गलत नहीं किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने पहनावे को भी दिखाया. वीडियो में उन्होंने कहा कि वह "ड्रेस-कोडेड" थी. इस वजह से रिक्रूटर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया!" उन्होंने टेक्स्ट ओवरले में लिखा कि, यह वो पहनावा था जिसके कारण उन्हें घर भेजा गया था. हालांकि, उन्हें कपड़े बदलने और वापस लौटने का विकल्प दिया गया था, लेकिन टायरेशिया ने साफ तौर से मना कर दिया.

यहां देखें पोस्ट

wearing shorts to an interview is absolutely insane. i'm honestly surprised they offered to reschedule. pic.twitter.com/O9PiFIDBJK