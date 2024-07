जाको राखे साइयां मार सके न कोय... 13वीं मंज़िल से गिरने के बाद भी बच गई महिला, आई मामूली चोट, Video वायरल

रूस (Russia) के नोवोसिबिर्स्क में, एक 22 वर्षीय महिला 18 जुलाई को 13वीं मंजिल की खिड़की से गिरकर नीचे लॉन में गिर गई और हैरानी की बात ये है कि उसे केवल मामूली चोटें आईं. यह नाटकीय घटना वीडियो में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से साझा की गई, जिसमें उसे गिरने के बाद सुरक्षित रूप से चलते हुए दिखाया गया है.

एक्स पर शेयर किए गए वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है, “रूस में 22 साल की लड़की एक ऊंची इमारत की 13वीं मंजिल से गिर गई और बच गई. एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें मामूली चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था.''

देखें Video:

A 22 year old girl fell from the 13th floor (about 130 feet) in Novosibirsk, Russia. She only had minor lung bruises thanks to damp grass cushioning her fall and went home the same day with no broken bones.

pic.twitter.com/mHBPWI2xT1