क्राइम फ्री और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर...इंडियन बिजनेसमैन ने दुबई को बताया बसने के लिए सबसे बेहतरीन जगह, गिनाए ये फायदे

मैरीगोल्ड वेल्थ के फाउंडर और सीईओ अरविंद दत्ता ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), खासकर दुबई, बसने के लिए आइडियल जगह है. मिस्टर दत्ता ने कई कारणों के साथ अपने दावे का समर्थन किया, इस बात पर जोर दिया कि देश में दुनिया की सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है. व्यवसायी ने यूएई की प्रभावशाली सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की, इस बात पर जोर दिया कि यह क्राइम फ्री और महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित है.

रिटायरमेंट वीजा पाना आसान

दत्ता ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति आसानी से यूएई के लिए गोल्डन वीजा या रिटायरमेंट वीजा कैसे प्राप्त कर सकता है. उन्होंने एक्स पर लिखा, “बसने के लिए सबसे अच्छी जगह है - यूएई और विशेष रूप से दुबई. AED 2Mn (₹4.5Cr) की संपत्ति खरीदें तो आप गोल्डन वीजा के लिए पात्र हैं. 55 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट वीजा का लाभ उठा सकता है यदि वे किसी संपत्ति में AED 1 Mn का निवेश करते हैं.”

ट्वीट यहां देखें:

Best place to settle down - UAE and in particular Dubai

Buy a AED 2Mn (₹4.5Cr) property you are eligible for a golden visa.

Anyone over 55 yrs can avail a retirement visa if you invest AED 1 Mn in a property.

No crime most safe for women

Best in class infra and many more things