इस अधिकारी ने क्यों कहा बीते 10 साल में कैमरामैन और पायलट की नौकरी चली गई है?

तस्वीर देखें

तस्वीर में हम देख सकते हैं कि दो फ्रेम दिख रहा है. पहले फ्रेम में हेलिकॉप्टर पर एक कैमरामैन दिख रहा है और दूसरे फ्रेम में एक ड्रोन दिख रहा है, जिसमें कैमरा लगा हुआ है. इस फोटो में एक कैप्शन लिखा है- In just 10 years Camera Man and Pilot both lost their jobs. Upgrade Yourself. मतलब ये कि 10 साल में कैमरा मैन और पायलट, दोनों की नौकरी गई. खुद को अपग्रेड करिए.

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को अधिकारी अवनीश शरण ने शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रही है. इस पोस्ट पर 9 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है. वहीं इस फोटो पर सैंकड़ों लोगों के कमेंट्स देखने को मिले हैं. बात भी सही है. आने वाले दिनों में तकनीक इतना आगे बढ़ रहा है कि लोगों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है.