Olympics 2036 की मेजबानी से जुड़े इस सवाल पर सोशल मीडिया यूजर ने दिया ऐसा तर्क, लोग बोले- कतई जहर

Which Indian City Could Host Olympics In 2036: सोशल मीडिया पर इन दिनों ओलंपिक से जुड़े एक सवाल की चर्चा जोरों पर है, जिस पर यूजर्स की एक से बढ़कर एक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. दरअसल, पेरिस (Paris Olympics 2024) में ओलंपिक 2024 की भव्य शुरुआत के बाद से ही इंटरनेट पर इससे जुड़े फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया यूजर्स का खूब ध्यान खींच रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सवाल पूछा गया है कि, कौन-सा भारतीय शहर ओलंपिक 2036 की मेजबानी करने की क्षमता रखता है? इस सवाल पर एक नेटिजन ने मजेदार कमेंट करते हुए ऐसा सुझाव दिया कि, देखते ही देखते उसका जवाब वायरल हो गया.

यहां देखें पोस्ट

Which city in India has the potential to host the Olympics 2036? — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) July 28, 2024

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह सवाल @IndianTechGuide नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि कौन-सा भारतीय शहर ओलंपिक 2036 की मेजबानी करने की क्षमता रखता है? इसके जवाब में एक यूजर ने सुझाव दिया कि, बेंगलुरु में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की क्षमता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, अगर ऐसा हुआ, तो सारे गोल्ड मेडल इंडिया की झोली में होंगे. वो कैसे, आइए जानते हैं. @ai_for_success नाम के अकाउंट से आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा कि, अन्य सभी टीमें बेंगलुरु के ट्रैफिक में फंस जाएंगी. ऐसे में भारत सारे गोल्ड मेडल जीत लेगा.

वायरल हो रही सोशल मीडिया यूजर्स की यह टिप्पणी लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर रही है. इस पोस्ट पर कुछ यूजर्स जहां मौज ले रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स इसे 'गोल्डन कमेंट' कह रहे हैं. यूं तो बेंगलुरु (Bangalore should Host Olympics In 2036) अपने ट्रैफिक के चक्कर में आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहता है.

ये VIDEO भी देखें:-