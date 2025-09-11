विज्ञापन
आयरलैंड की दुकान पर विदेशी महिला ने निकाले भारतीय रुपये, दुकानदार रह गई दंग

Shopkeeper reaction: आयरलैंड की एक महिला ने दुकान में भारतीय रुपये से पेमेंट करने का मजेदार प्रैंक किया. दुकानदार की हंसी और महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

आयरलैंड की दुकान पर विदेशी महिला ने निकाले भारतीय रुपये, दुकानदार रह गई दंग
यूरो की जगह निकाले 500-20 के नोट, आयरलैंड में भारतीय करेंसी देख हंसी नहीं रोक पाईं शॉपकीपर

Foreign Woman Viral Prank : भारतीय संस्कृति और यहां की छोटी-छोटी बातें विदेश में अक्सर हैरानी और मुस्कान दोनों ले आती हैं. ऐसा ही एक मजेदार किस्सा हाल ही में आयरलैंड से सामने आया, जहां एक विदेशी महिला ने भारतीय रुपये से पेमेंट करने की कोशिश की. दुकानदार का रिएक्शन इतना प्यारा था कि, यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

500-20 के नोट देख दुकानदार रह गई दंग (Ireland Indian rupee payment)

वीडियो की शुरुआत टेक्स्ट स्लाइड से होती है, मैंने आयरलैंड में एक इंडियन स्टोर में रुपये में पेमेंट करने की कोशिश की. इसके बाद महिला दुकान में ग्रॉसरी खरीदती है और जब पेमेंट का वक्त आता है तो वह यूरो की जगह 500 और 20 रुपये समेत भारतीय करेंसी निकाल देती है.
दुकानदार यह देखकर ठहाका लगाकर हंस पड़ती है और मजाकिया अंदाज में पूछती है, ये कहां से लाईं आप?

मजेदार अंदाज में खत्म हुआ प्रैंक (foreign woman viral prank)

वीडियो के आखिर में महिला साफ करती है कि, यह सब सिर्फ एक मजाक था. वह कैमरे की ओर दुकानदार को दिखाते हुए कहती है कि वह उनकी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर रही थी. दुकानदार भी मुस्कुराती है और मजाक का हिस्सा बन जाती है.

सोशल मीडिया पर आया यूजर्स का मजा (funny video grocery store)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @hello_accentmade नामक अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इसे 1.33 लाख व्यूज और 2,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, क्या बाकी पैसे वापस मिले? महिला ने जवाब दिया, अगर यूरो में चेंज मिलता तो मजा आ जाता. दूसरे ने लिखा, भारतीय स्टोर में भारतीय रुपये चलने ही चाहिए. हालांकि, किसी ने यह भी याद दिलाया कि भारत से बाहर रुपये ले जाना गैरकानूनी है.

भारतीय युवक की पत्नी है ये विदेशी महिला (woman pays with Indian rupees in Ireland)

वीडियो में नजर आने वाली महिला दरअसल, एक भारतीय युवक की पत्नी हैं और सोशल मीडिया पर अपने फनी वीडियोज और कल्चरल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने ओणम उत्सव में रस्साकशी खेलते हुए भी वीडियो पोस्ट किया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया.

क्यों वायरल हुआ यह वीडियो? (Ireland shopping prank)

लोगों को यह वीडियो इसलिए खास लगा क्योंकि इसमें संस्कृति का टच, ह्यूमर और रियल रिएक्शन सब कुछ था. अक्सर विदेशों में भारतीय रुपये देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस महिला ने इसे एक मजेदार प्रैंक बना दिया.

