डिग्री बाद में, स्वैग पहले! प्रोफेसर ने दीक्षांत समारोह में लगा दिया मस्ती का तड़का, देख खुश हो जाएगा दिल

Viral Graduation Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक प्रोफेसर 'साहिबा' का ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिन्होंने डिग्री देते वक्त अनुशासन का चश्मा उतारकर स्टूडेंट्स के साथ जमकर 'vibe' मैच की. यकीन मानिए वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन भी फिर से कॉलेज जाने को करेगा. अक्सर दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन के नाम पर हमारे जेहन में काले गाउन, गंभीर चेहरे और एक लंबी उबाऊ लाइन की तस्वीर आती है, लेकिन आज इंटरनेट पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने महफिल ही लूट ली.

एक प्रोफेसर 'साहिबा' जब मंच पर खड़ी हुईं, तो उन्होंने सिर्फ डिग्री नहीं बांटी, बल्कि स्टूडेंट्स की खुशी को दोगुना कर दिया. जैसे ही कोई स्टूडेंट नाचते-गाते या किसी खास स्टाइल में उनके पास आता, मैडम भी उसी अंदाज में हाथ मिलाकर या 'यो' वाला पोज देकर उनका स्वागत करतीं.

मैडम का स्वैग देख कायल हुए लोग (Professor's Cool Avatar Wins Hearts)

यह वीडियो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है. हर स्टूडेंट के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उनकी प्रोफेसर उनसे किसी सख्त टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह मिल रही थीं. कहीं ठुमके लगे तो कहीं मजेदार हाई-फाइव हुए. माहौल ऐसा खुशनुमा हो गया कि वहां मौजूद ऑडियंस की तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं. वाकई, ये पल उन स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी भर की कमाई बन गया है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि काश हमारे जमाने में भी ऐसी कूल प्रोफेसर होतीं.

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छोटे-छोटे पलों ने बनाया यादगार दिन (Small Gestures Created Unforgettable Memories)

इस वायरल क्लिप ने एक बात साफ कर दी है कि औपचारिकता और अनुशासन अपनी जगह है, लेकिन खुशियों के मौके पर खुलकर हंसना भी उतना ही जरूरी है.

इंटरनेट की दुनिया में इस प्रोफेसर की जमकर तारीफ हो रही है. लोग इसे 'बेस्ट कॉन्वोकेशन एवर' बता रहे हैं. देसी अंदाज में कहें तो मैडम ने अपनी 'वाइब' से पूरे समारोह में चार चांद लगा दिए हैं.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)