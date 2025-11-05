विज्ञापन
विशेष लिंक

मुस्लिम होकर वेजिटेरियन बन गई लड़की, जिंदगी हो गई बर्बाद, वीडियो में बताया अपना दर्द

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर जहां कुछ लोगों की हंसी छूट रही है. वहीं कुछ लोग इसे खुद की कहानी भी बता रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मुस्लिम होकर वेजिटेरियन बन गई लड़की, जिंदगी हो गई बर्बाद, वीडियो में बताया अपना दर्द
हम भी वेजिटेरियन हैं...वायरल वीडियो में लड़की की बातें सुन आप भी बार-बार देखेंगे वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम लड़की खुलकर कहती दिख रही है, 'हां, मुसलमान भी वेजिटेरियन होते हैं.' वीडियो ने नेटिजन्स के बीच एक अलग ही बहस छेड़ दी है. दरअसल, लड़की ने बड़ी सादगी से लेकिन बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी, जो अब चर्चा का मुद्दा बन गई है.

लड़की का जवाब हुआ वायरल

वीडियो में लड़की कहती है कि, 'अक्सर पूछा जाता है, क्या मुसलमान लोग भी वेजिटेरियन होते हैं?' इस पर लड़की खुद ही मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हां होते हैं, मगर नॉन वेजिटेरियन मुसलमान हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते. जबसे हमारे मुंह में जबान आई है, हम समझाते-समझाते थक गए हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, पर लोग मानते ही नहीं.' लड़की आगे कहती है, 'लोग कहते हैं...सालन-सालन खा लो, बोटी-बोटी अलग कर दो. यही नहीं बिरयानी का सूखा चावल खा लो, बोटी निकाल दो. अरे भाई, आपको वेजिटेरियन का मतलब ही नहीं पता.'

शादी की बात पर भी आया मजेदार ट्विस्ट

वीडियो के आखिर में लड़की हल्के-फुल्के अंदाज में कहती है, 'जब शादी की बात होती है तो लोग कहते हैं...चलो बना ही लो, चाहे तुम नॉनवेज खाओ या ना खाओ. बस किसी तरह बात बननी चाहिए.' लड़की की बातें सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स हंस भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि समाज में खानपान को लेकर कितने स्टीरियोटाइप अब भी मौजूद हैं.

यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो पर हजारों व्यूज़ और कमेंट्स आ चुके हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा, 'पहली बार किसी ने इतनी साफगोई से कहा.' वहीं कुछ ने इसे 'नई सोच की शुरुआत' बताया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो न सिर्फ मजेदार है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि खाने की आदतों से इंसान की पहचान क्यों जोड़ी जाती है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Muslim Vegetarian Viral Video, Muslim Girl Vegetarian Statement, Viral Girl Video Hindi, Nonveg Vs Veg Debate, Viral Muslim Vegetarian Girl
Get App for Better Experience
Install Now