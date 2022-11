VIDEO:दादी को दुल्हन की तरह सजा देख दादाजी हार बैठे दिल, रिएक्शन देख खुश हो जाएगा दिल

Dada Ji Gets Surprise To See His Wife: एक उम्र के बाद बुजुर्ग कपल्स एक-दूसरे का ही सहारा बनकर अपनी जिंदगी को और खूबसूरत, खुशहाल बनाने के लिए छोटी-छोटी खुशियों को संजोने लगते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे ढेरों वीडियोज आये दिन देखने को मिलते रहते हैं. अक्सर देखने को मिलता है कि, बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के खूबसूरत पलों को यादगार बनाने के लिए उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, जिसमें उन छोटे-छोटे पलों को देखकर किसी के भी चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान खिल जाएगी. ये पल कितने बहुमूल्य हैं, इन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. हाल ही में एक ऐसा ही प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल छू रहा है.