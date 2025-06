सोशल मीडिया पर वायरल हुई मजेदार पहेली, ऐसी कौन सी सब्जी है, जिसे उल्टा पढ़ने पर लड़की का नाम आता है?

Which Vegetable Gives The Girl Name While Reading Backwards: इंटरनेट पर इन दिनों एक मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली पहेली वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग अपना सिर खुजाने पर मजबूर हो गए हैं. इस वायरल पहेली को इंस्टाग्राम यूजर @aakifah_diary ने पोस्ट किया है, जो अपने सोशल मीडिया पेज पर अक्सर ऐसी ही दिलचस्प पहेलियां और सवाल पोस्ट करते रहते हैं. इस बार की पहेली थोड़ी खास है, क्योंकि इसमें पूछा गया है, ऐसी कौन सी सब्जी है, जिसे उल्टा पढ़ने पर लड़की का नाम आता है? सवाल के साथ चार विकल्प भी दिए गए हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको उसे उल्टा करके जवाब ढूंढना होगा.

ऐसी कौन सी सब्जी है, जिसे उल्टा पढ़ने पर लड़की का नाम आता है? (Reverse Vegetable Name Puzzle)

टमाटर

आलू

प्याज

खीरा

सोशल मीडिया पर वायरल पहेली (Girl Name from Vegetable)

अब आपको करना बस इतना है कि इन सभी विकल्पों को उल्टा पढ़िए और देखें कि कौन सा नाम किसी लड़की का हो सकता है. चलिए, एक-एक करके देखते हैं.

टमाटर उल्टा होगा रटमाट, जो किसी भी नाम से मेल नहीं खाता.

आलू को उल्टा करें तो बनेगा लूआ, यह भी किसी आम लड़की के नाम जैसा नहीं लगता.

प्याज उल्टा करने पर जयप बनता है, जो कि कोई नाम नहीं है.

अब आते हैं खीरा पर. जब आप इसे उल्टा पढ़ेंगे, तो यह बनता है राखी और राखी तो एक बहुत ही आम और प्यारा लड़की का नाम है.

इंटरनेट पर छाई ये दिमागी कसरत वाली पहेली (Vegetable Name Girl Puzzle)

यही वजह है कि इस पहेली का सही जवाब है. खीरा...यानी, खीरा को उल्टा करने पर राखी बनता है. जैसे ही यह सवाल इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, हजारों यूजर्स ने कमेंट करके अपने जवाब दिए. बहुत से लोगों ने झट से सही उत्तर दे दिया, वहीं कुछ को सोचने में थोड़ा वक्त लगा. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज़ में कहा, पहली बार सब्जी के नामों को उल्टा पढ़ने में इतना मज़ा आया.

