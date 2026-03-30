यहां 'बड़ी तोंद' वाले मर्दों की दीवानी हैं लड़कियां, शादी के लिए लगी रहती है लाइन

Bodi tribe Ethiopia: जहां आज की दुनिया में लोग सिक्स पैक एब्स और जीरो फिगर के पीछे दीवाने हैं, वहीं एक ऐसी रहस्यमयी जगह भी है जहां 'तोंद' ही मर्दानगी की असली पहचान है. इथियोपिया के जंगलों में बसी एक जनजाति में जिस मर्द का पेट जितना बड़ा होता है, उसे उतना ही हैंडसम और ताकतवर माना जाता है. आखिर क्या है इस अजीबोगरीब खूबसूरती का राज? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कबीले की कहानी.

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खूबसूरती का अनोखा पैमाना: जब तोंद बनी 'सुपरमॉडल' की पहचान (Weird tribal traditions)

इथियोपिया की ओमी घाटी में रहने वाली 'बोडी जनजाति' (Bodi Tribes) के रिवाज सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. यहां मर्दों के डोले-शोले नहीं, बल्कि उनका गोल-मटोल और बाहर निकला हुआ पेट उनकी शान बढ़ाता है. इस कबीले में हर साल 'काएल उत्सव' मनाया जाता है, जो असल में बड़े पेट वालों की एक अनोखी प्रतियोगिता है. लड़कियां इस मेले का बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि यहां का विजेता ही कबीले का सबसे 'हॉट' मुंडा माना जाता है.

बड़ी तोंद और हैंडसम मर्द (Big bellies represent handsomeness in Bodi tribe)

इस खिताब को जीतने के लिए यहां के मर्द किसी तपस्या से कम मेहनत नहीं करते. प्रतियोगिता से छह महीने पहले वे खुद को एक झोपड़ी में कैद कर लेते हैं. इस दौरान उन्हें कोई भी भारी काम करने की सख्त मनाही होती है. उनकी डाइट ऐसी है, जिसे सुनकर आपका जी मिचलाने लगेगा. उनका मानना है कि उनके द्वारा बनाई गई 'एनर्जी ड्रिंक' पेट को गुब्बारे की तरह फुलाने में जादुई असर दिखाती है.

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काएल उत्सव: जब राख मलकर नाचते हैं 'हीरो' (Big belly contest)

उत्सव के दिन ये मर्द अपने बदन पर राख और मिट्टी मलकर नाचते हैं. कबीले के बुजुर्ग सबकी तोंद नापते हैं और जिसका पेट सबसे ज्यादा बाहर होता है, उसे 'विजेता' घोषित कर दिया जाता है. इस जीत के बाद उस मर्द को समाज में ऊंचा दर्जा तो मिलता ही है, साथ ही कबीले की सबसे खूबसूरत लड़कियां उससे शादी करने के लिए बेताब रहती हैं. यह रिवाज सदियों से चला आ रहा है और आज भी यहां के युवाओं के लिए 'तोंद' बढ़ाना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है.

विजेता को मिलता है खास सम्मान (Winner crowned as the ultimate tribal hero)

दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, बोडी जनजाति के ये रिवाज हमें याद दिलाते हैं कि खूबसूरती का कोई एक पैमाना नहीं होता. जहां हम वजन घटाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं ये लोग अपनी तोंद को शान से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं. है न यह वाकई अजब-गजब?

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)