AI ने मां से मिलवाया, मां को गले लगाते बेटे का इमोशनल वीडियो देख रो पड़े लोग

Reddit co-founder shuts down trolls after criticism over AI video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक कर देने वाला AI-जनरेटेड वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है. यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि रेडिट के को-फाउंडर और टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स के पति एलेक्सिस ओहानियन द्वारा अपनी दिवंगत मां एंके ओहानियन की याद में बनाया गया वीडियो है. एलेक्सिस के पास अपनी मां के साथ बिताए हुए पलों की कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि उस समय उनके पास कोई कैमकॉर्डर नहीं था, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी ने उन्हें एक मौका दिया...MidJourney AI टूल की मदद से उन्होंने अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर को एक भावनात्मक वीडियो में बदल दिया. इस वीडियो में उनकी मां उन्हें गले लगाते हुए नजर आती हैं और यह दृश्य इतना असली लगता है कि देखकर आंखें नम हो जाएं.

यहां देखें वीडियो

Damn, I wasn't ready for how this would feel. We didn't have a camcorder, so there's no video of me with my mom. I dropped one of my favorite photos of us in midjourney as 'starting frame for an AI video' and wow... This is how she hugged me. I've rewatched it 50 times. pic.twitter.com/n2jNwdCkxF