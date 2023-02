'The Thirsty Crow' का वीडियो आया सामने, कौए की चतुराई ने सबको किया हैरान

Video Of The Thirsty Crow: बचपन में आपने 'The thirsty crow' की कहानी जरूर देखी या सुनी होगी, लेकिन अब जमाना इंटरनेट का है. सोशल मीडिया के इस दौर में हर तरह का वीडियो उपलब्ध है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में असल में एक कौआ 'The thirsty crow' की कहानी वाली तकनीक अपनाकर पानी पीता दिखाई दे रहा है. अंतर केवल इतना है कि, इस वीडियो में घड़े की बजाए एक प्लास्टिक की बोतल दिखाई दे रही है.