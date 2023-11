ये है दुनिया का सबसे मुश्किल डांस Zaouli Dance, रफ्तार देख चकराने लगेगा सिर

अफ्रीका के इस समुदाय की परंपरा से जुड़ा है ये डांस, देखकर लगेगा पैरों में स्प्रिंग लगे हैं.

Amazing African Dance That Everybody is Talking About: ज़ौली डांस (Zaouli dance) कलाकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें ये कलाकार चेहरे पर मास्क लगाए अपने पैरों को बिजली की तेज़ गति से मूव करता नजर आ रहा है. अफ्रीका के इस ट्रेडिशनल डांस के वीडियोज पहले भी सोशल मीडिया पर सामने आते रहे हैं और इन्हें खूब पसंद भी किया जाता रहा है. एक बार फिर इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसमें चेहरे पर मास्क और कॉस्ट्यूम पहने एक कलाकार कमाल का डांस करता नजर आ रहा है. अफ्रीका के इस डांस को दुनिया का सबसे कठिन डांस भी कहा जाता है.