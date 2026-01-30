Khan sir viral video : देश के मशहूर शिक्षक खान सर को कौन नहीं जानता है. खान सर के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं. वो अपने विचारों से युवाओं को प्रेरित करते हैं. स्टूडेंट भी उन्हें बहुत मानते हैं. खान सर से पढ़ने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं. खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें एक स्टूडेंट से ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे देखकर उन्होंने सिर पकड़ लिया है. खान सर को एक स्टूडेंट ने अपने खून से एक फोटो बनाकर दी है. ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

खून ने बनाई फोटो

खान सर को यूपी की एक स्टूडेंट मिलने के लिए आईं थीं. वो अपने साथ एक पेंटिंग बनाकर लाई थीं. इस पेंटिंग में खान सर की फोटो बनी हुई है. जिसे उस लड़की ने अपने खून से बनाया है. फोटो देखकर खान सर उस लड़की से पूछते हैं- ये तुम बनाई किससे हो, खून से बनाई हो. कितना रिस्क का काम किया है. ये वीडियो देखकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर कई लोग तो इमोशनल हो गए हैं.

लोगों ने किए कमेंट

ये वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा-इस तस्वीर को देख कर पता चलता है खान सर बच्चों के कितने चहेते शिक्षक है. दूसरे ने लिखा-किसी के लिए प्यार और सम्मान दिखाना अच्छी बात है, लेकिन खान सर भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा करे. खून बर्बाद मत करो, खून दान करो. एक ने लिखा-वो सब तो ठीक है लेकिन खून की जगह लाल रंग भी इस्तेमाल कर सकती थी. यूं जान पर खेलने की क्या जरूरत है.

खान सर पटना में Khan GS Research Centre नाम से एक कोचिंग चलाते हैं. वो कठिन से कठिन विषयों को देसी भाषा और बिहारी लहजे में बहुत ही सरल और मनोरंजक बनाकर समझाते हैं. यही कारण है कि छात्र उन्हें बहुत पसंद करते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर हैं.