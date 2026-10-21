भारत की ट्रेन में 26 लाख का टिकट लेकर चढ़े अमेरिकी यूट्यूबर, बोले- पूरी दुनिया में ऐसी चीज नहीं देखी

VIRAL VIDEO: पटरियों पर दौड़ते किसी आलीशान महल की कल्पना करनी हो, तो भारत की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन 'महाराजा एक्सप्रेस' इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है. हाल ही में मशहूर अमेरिकी यूट्यूबर कपल कारा और नेट (Kara & Nate) ने मुंबई से दिल्ली के बीच इस शाही ट्रेन में 7 दिनों का सफर तय किया. 28,000 डॉलर (करीब 26 लाख रुपये) किराए वाले इस 'ऑल-इनक्लूसिव' सफर में कपल को पर्सनल सुइट, बाथटब, वाई-फाई और फाइव-स्टार स्तर का खाना मिला. इसके साथ ही उदयपुर पहुंचने पर उन्हें पर्सनल ड्राइवर और गाइड की सुविधा भी दी गई. कारा और नेट ने अपने यूट्यूबर चैनल पर WE BOARDED INDIA'S $28,000 LUXURY TRAIN (Maharajas' Express 7 day journey) टाइटल नाम से वीडियो में अपनी जर्नी दिखाई है.

पटरियों पर दौड़ता हुआ महल

मुंबई से दिल्ली के सात दिनों के इस सफर में कारा और नेट जैसे ही ट्रेन के 'हीरा' सुइट में दाखिल हुए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं. ट्रेन के एक डिब्बे में सिर्फ दो ही सुइट बने हैं. कमरे इतने बड़े हैं कि अमूमन किसी ट्रेन में ऐसे नहीं दिखते. खिड़की के पास आरामदायक कुर्सियां, पर्सनल वाई-फाई राउटर, मिनी बार और सोने पर सुहागा बाथरूम में एक आलीशान बाथटब भी मौजूद है. कारा और नेट ने बताया कि उन्होंने दुनिया भर की ट्रेन यात्राएं की हैं, लेकिन ट्रेन के भीतर बाथटब देखना उनके लिए भी पहली बार था.

अगले 7 दिन में 500 डिशेज का स्वाद

इस सफर की सबसे बड़ी खासियत यहां का खाना-पीना है. कारा और नेट को सफर के दौरान एक कुकबुक भी तोहफे में मिली, जिसमें लिखा था कि इस हफ्ते वे 500 से ज्यादा स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखेंगे. ट्रेन के शेफ जॉन ने जब उन्हें खास सब्जी का शोरबा (broth) परोसा, तो उसके स्वाद ने दोनों का दिल जीत लिया. शेफ ने मुस्कुराते हुए इस स्वाद का राज बताया, "सब्जियों को ठीक 45 मिनट तक उबालना, काली मिर्च का तीखापन और सबसे जरूरी चीज...ढेर सारा प्यार."

वाकई पैसा वसूल है इसका किराया

यूट्यूबर कपल ने बताया कि उन्होंने इससे पहले बुडापेस्ट से पेरिस के लिए 'ओरिएंट एक्सप्रेस' का सफर किया था, जिसका किराया 24 घंटे के लिए 28,000 डॉलर था. लेकिन महाराजा एक्सप्रेस में इतने ही पैसों में आपको पूरा एक हफ्ता मिलता है. यह एक 'ऑल-इनक्लूसिव' सफर है, यानी एक बार टिकट लेने के बाद खाना, पीना, घूमना और मनोरंजन सब कुछ इसी किराए में शामिल है.



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झीलों की नगरी उदयपुर में शाही स्वागत

सफर के दूसरे दिन ट्रेन झीलों की नगरी उदयपुर पहुंची. स्टेशन पर ताजे फूलों की पंखुड़ियों से कपल का स्वागत हुआ. सुइट बुक करने का सबसे बड़ा फायदा यह था कि जहां बाकी यात्री बस से जा रहे थे, वहीं कारा और नेट के लिए एक निजी कार और गाइड का इंतजाम था. उन्होंने पिछोला झील में बोटिंग का आनंद लिया, जिसे उन्होंने भारत की सबसे शांत और खूबसूरत जगह बताया. इसके बाद उन्होंने उदयपुर के स्थानीय बाजारों की हलचल का अनुभव किया और कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियां भी खरीदीं.

रात को जब वे थककर ट्रेन में वापस लौटे, तो उनके पैरों की थकान मिटाने के लिए फुट मसाजर तैयार था. वाकई, महाराजा एक्सप्रेस का यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि जिंदगी में एक बार लिया जाने वाला सबसे यादगार और शाही अनुभव है.



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