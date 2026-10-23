41 की उम्र में भी बेटी के भाई लग रहे थे पिता, लोगों ने पूछा जवानी का राज तो बोले- मैं सिर्फ 3 काम करता हूं

VIRAL VIDEO: चीन के गुआंगदोंग प्रांत में हुई एक शादी इन दिनों इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस शादी में लोगों का ध्यान दूल्हा-दुल्हन से ज्यादा दुल्हन के 41 वर्षीय पिता झेंग पर टिक गया. अपनी 21 साल की बेटी के साथ खड़े झेंग इतने फिट और युवा दिख रहे थे कि मेहमानों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक उन्हें दुल्हन का भाई समझने की भूल कर बैठे. यहां तक कि पहली मुलाकात में उनके दामाद भी दंग रह गए थे. झेंग ने अपनी इस 'सदाबहार जवानी' के पीछे कोई महंगा इलाज या कठिन डाइट नहीं, बल्कि तीन बेहद साधारण आदतें बताई हैं भरपूर नींद, नियमित बैडमिंटन खेलना और हर हाल में मन को शांत रखना.

क्या है इस जवां लुक का राज?

जब लोगों ने झेंग से उनकी इस सदाबहार जवानी का राज पूछा, तो उन्होंने किसी महंगे स्किनकेयर प्रॉडक्ट या कड़े डाइट प्लान का नाम नहीं लिया. उनके 3 बेहद आसान और रोज़मर्रा के नियम हैं. झेंग का मानना है कि गुस्सा सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है. वह हर हाल में शांत रहते हैं और खुद को तनाव से दूर रखते हैं.

जहां आज लोग 6 घंटे की नींद के लिए तरसते हैं, वहीं झेंग रोजाना 10 से 12 घंटे सोते हैं. उनका मानना है कि शरीर को पूरा आराम देना बेहद जरूरी है. फिट रहने के लिए वह जिम नहीं जाते, बल्कि हफ्ते में 3 से 4 बार बैडमिंटन खेलते हैं. इससे उनके शरीर में फुर्ती और एनर्जी बनी रहती है.



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एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था (CDC) के अनुसार, 18 से 60 साल के वयस्कों के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है. हालांकि, झेंग की तरह हर किसी को 12 घंटे सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी नींद और खेलकूद से तनाव कम होता है और दिमाग स्वस्थ रहता है.

दिखने में जवां होना सिर्फ जीन्स (Genetics) या धूप से बचने पर ही निर्भर नहीं करता. झेंग की कहानी हमें सिखाती है कि असल सेहत किसी जादुई बदलाव से नहीं, बल्कि रोज की छोटी और अच्छी आदतों से बनती है. पर्याप्त नींद, थोड़ा खेलकूद और बिना बात का तनाव न लेना ही लंबी उम्र और अच्छी सेहत की असली चाबी है.



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