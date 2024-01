एक साथ 5 गर्लफ्रेंड को कर दिया प्रेग्नेंट, एक ही दिन कराई सब की गोद भराई, लोगों ने कहा..

US Man Got 5 Girl Friend Pregnant: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर (New York City) से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां रहने वाले एक 22 साल के संगीतकार ज़ेड्डी विल (Zeddy Will) ने एक साथ अपनी 5 गर्लफ्रेंड को गर्भवती (pregnant) कर दिया. यही नहीं ज़ेड्डी विल ने इन पांचों महिलाओं की गोद भराई (joint baby shower) भी एक साथ कराई. न्यूयॉर्क पोस्ट (New York Post) के मुताबिक, जेड्डी की एक पार्टनर लिजी एश्लीग (Lizzy Ashliegh) ने टिकटॉक (TikTok) पर यह दावा किया है.