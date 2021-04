COVID वैक्सीन लगवाने पहुंची महिला, हेल्थ सेंटर ने लगा दिया कुत्ता काटने का टीका, बोलीं- 'चक्कर आने लगे और...'

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश (UP) के शामली (Shamli) जिले में हैरान कर देने वाली घटना हुई. तीन महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें स्थानीय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कोरोना के टीके की जगह कुत्ता काटने का टीका यानी एन्टी रेबीज़ इंजेक्शन लगा (Elderly Women Vaccinated Against Rabies Instead Of Covid-19) दिया गया. डी एम ने मामले की जांच बिठा दी है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी. शामली ज़िले के कांधला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर इलाके की तीन महिलाएं अपना आधार कार्ड लेकर कोरोना की वैक्सीन लगवाने गयी थीं. इनमें अनारकली की उम्र 72 साल,सरोज की उम्र 70 साल और सत्यवती की उम्र 60 साल है.