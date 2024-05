किसी को परवाह नहीं...बिना टिकट यात्रियों से खचाखच भरा था एसी-3 कोच, कन्फर्म सीट वाले को नहीं मिली सीट, पोस्ट वायरल

एक शख्स ने ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस (Brahmaputra Express) के एसी-3 कोच (AC 3 coach) में बिना टिकट यात्रियों (Ticketless Passengers) के भीड़ लगाने वालों का एक वीडियो साझा किया और बताया कि उसे ट्रेन में चढ़ने के लिए कितना "संघर्ष" करना पड़ा. एक एक्स यूजर विजय कुमार ने गुस्से में पोस्ट में कहा, "नियमों की किसी को परवाह नहीं है".

“मुझे और मेरे परिवार को ट्रेन में चढ़ने और फिर अपनी कन्फर्म सीट पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. एसी-3 पर सामान्य यात्रियों का कब्जा हो गया है. किसी को किसी भी नियम की परवाह नहीं है,'' विजय ने कहा, उन्होंने अपने परिवार के लिए आठ सीटें बुक की थीं, लेकिन केवल छह तक ही पहुंच पाए क्योंकि बिना टिकट यात्रियों ने ट्रेन पर ''कब्जा'' कर लिया था.

उन्होंने कहा, “मैंने अपने और अपने परिवार के लिए 8 सीटें बुक की थीं, लेकिन केवल 6 तक ही पहुंच पाई क्योंकि सामान्य यात्रियों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया था. जनरल टिकट वाले भी AC-3 में हैं और बिना टिकट वाले भी AC-3 में हैं. कुछ लोगों से बात करने के दौरान मुझे पता चला कि परीक्षाएं चल रही हैं.''

विजय ने यह भी दावा किया कि गैलरी ब्लॉक होने के कारण उनके परिवार के सदस्य शौचालय का उपयोग करने में असमर्थ थे. “मेरे परिवार की महिला सदस्य बाथरूम जाना चाहती हैं, लेकिन सामान्य यात्रियों ने इसे रोक दिया है, वे हर जगह हैं, वे काफी देर से जाना चाहती थीं, लेकिन नहीं जा सकीं. जब हम यात्रियों को दी जाने वाली किसी बुनियादी सेवाओं का भी उपयोग नहीं कर सकते तो ट्रेन बुक करने का क्या फायदा.”

