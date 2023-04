इस Youtuber ने वेटर को टिप में दे दी गाड़ी, वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दा वायरल हो रहा है

Youtuber gave the car as a tip to the waiter: सोशल मीडिया पर यूं तो आपने कई वायरल कंटेंट देखा होगा, मगर आज हम आपको जिस वायरल कंटेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, वो ज़रा हटके है. दरअसल, एक यूट्यूबर ने एक वेटर को टिप के तौर पर एक गाड़ी गिफ्ट कर दी. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यूट्यूबर लाखों की गाड़ी एक टिप में दे दी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं.