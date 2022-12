इतना बड़ा मुंह कि खोलते ही बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये हैं दुनिया की 'सबसे बड़े मुंह वाली महिला'

ये है दुनिया में सबसे चौड़े मुंह वाली महिला, जानिए कैसे बनाया ये अजीब रिकॉर्ड

Woman With Largest Mouth In The World: जहां आम इंसान को बर्गर हो या सेब, किसी भी बड़ी चीज को छोटे-छोटे टुकड़ों में या फिर बाइट लेकर खाना पड़ता है, वहां एक महिला खाने वाली इन बड़ी से बड़ी चीजों को एक साथ पूरा का पूरा ही निगल जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे महिला एक बड़े से सेब को एक बार में ही मुंह में रख लेती है. इसी तरह वीडियो में बर्गर हो या फिर कोई चॉकलेट, कुकीज महिला एक बार में ही इसे खाती नजर आती है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness Book of World Records) ने दुनिया के सबसे चौड़े मुंह (Largest Mouth Gap) वाली महिला का हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर हर कोई दंग है.